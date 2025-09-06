Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα οι Αχαϊκές Ημέρες Νευρολογίας

Η 12η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από το 2006 ως Ημέρα Δράσης για την Ημικρανία με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ημικρανίας και Κεφαλαλγίας (EMHA), προκειμένου να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για την νευρολογική ασθένεια της ημικρανίας που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Έτσι, η 12η Σεπτεμβρίου θα είναι αφιερωμένη στη θεραπευτική της ημικρανίας στο επιστημονικό πρόγραμμα των Αχαϊκών Ημερών Νευρολογίας που θα διεξαχθούν από 12 - 13 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο My Way στην Πάτρα.

Διακεκριμένοι ομιλητές με μεγάλη κλινική εμπειρία, από όλη της Ελλάδα, θα συμμετέχουν υπό τη μορφή αντιπαραθέσεων, όπου η/ο καθένας θα παρουσιάσει επιστημονικά στοιχεία προς υποστήριξη (υπέρ) μιας συγκεκριμένης θεραπευτικής επιλογής για την αντιμετώπιση της ημικρανίας, αναφέρει η ανακοίνωση για τη διοργάνωση.

Περαιτέρω, η φετινή θεματολογία (13η Σεπτεμβρίου) θα εστιάσει στις νεότερες επιλογές φαρμακευτικής αντιμετώπισης για τις κυριότερες νευρολογικές παθήσεις, όπως αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, πολλαπλή σκλήρυνση, Parkinson και επιληψία.

«Αισιοδοξούμε ότι οι «Αχαϊκές Ημέρες Νευρολογίας» θα συνεχίσουν και φέτος να προσφέρουν υψηλού επιπέδου συνεχιζόμενη εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην έγκαιρη και ορθή διαχείριση των νευρολογικών παθήσεων», αναφέρει ο MD, PhD, Διευθυντής ΕΣΥ, Νευρολόγος και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Ανδρέας Αργυρίου.