Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Κριός

Είστε λίγο υπερβολικοί και ίσως ακόμη και επιθετικοί σε ότι κάνετε. Θα πρέπει να βάλετε φρένο και να ηρεμήσετε, γιατί με τον τρόπο αυτό μόνο προβλήματα δημιουργείτε. Κάτι ή κάποιος θα θελήσει να τραβήξει την προσοχή σας και καλά θα κάνετε να δώσετε σημασία σε όσα έχει να σας δείξει ή να σας πει. Θα είναι σημαντικά για την πορεία σας.

Ταύρος

Η μέρα θα φέρει έντονη δραστηριότητα και πιεστικές προθεσμίες. Διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και ταξίδια είναι πολύ πιθανά. Το φεγγάρι θα είναι θετική για το ζώδιο σας, μια και μπορεί να μονιάσετε με κάποιον, με τον οποίο βρίσκεστε στα μαχαίρια. Ένα συμβόλαιο ή μια συνεργασία μπορεί να τελειώσει, θα ανοίξουν όμως σύντομα οι δρόμοι για κάτι καινούργιο.

Δίδυμοι

Σαν να σας έχει κάνει σοφότερους το Σύμπαν για μια μέρα, τα λεγόμενα σας ξαφνιάζουν τους γύρω σας αλλά και τον εαυτό σας. Βλέμματα επιδοκιμασίας αλλά και θαυμασμού θα σας συνοδεύουν όλη την μέρα, γι αυτό χαλαρώστε και απολαύστε το… Εάν βρίσκεστε σε σχέση, είναι η ιδανική μέρα να αξιολογήσετε αυτό που έχετε και να εμβαθύνετε. Εάν είστε μόνοι, η μέρα μπορεί να σας φέρει νέες φιλίες.

Καρκίνος

Ζήστε την στιγμή και πάρτε αποστάσεις από το άτυχο παρελθόν σας που σας στοιχειώνει και δεν σας αφήνει να ζήσετε και να χαρείτε. Κόψτε επιτέλους τον ομφάλιο λώρο! Περιβάλλεστε από πολύ αγάπη αλλά δεν το βλέπετε. Τα άστρα ευνοούν τις κοινωνικές αποδράσεις. Θα έχετε αλλαγές στις σχέσεις σας. Η ευτυχία χτυπά την πόρτα σας.

Λέων

Κάποιοι προσπαθούν να σας βγάλουν από το παρελθόν που φαίνεται να έχετε κολλήσει για να ζήσετε το παρόν και το μέλλον. Καλό το παρελθόν, η ζωή όμως προχωράει γοργά. Διδαχτείτε από αυτό και προχωρήστε μπροστά. Ασχοληθείτε με το σπίτι και την οικογένεια. Μην εμπιστεύεστε τρίτους. Τα μυστικά σας θα διαρρεύσουν και θα εκπλαγείτε.

Παρθένος

Έχετε την τάση να εμπιστευτείτε εύκολα και χωρίς δεύτερη σκέψη άτομα του περιβάλλοντος σας που δεν γνωρίζετε καλά. Μια λανθασμένη κίνηση όμως μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον… Κάποιες αλλαγές θα θέλατε να κάνετε στην ζωή σας, προσέξτε όμως να μην κάνετε κάτι απλά και μόνο για να το κάνετε, αλλά για να σας πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Και για να το πετύχετε αυτό χρειάζεται σοβαρή σκέψη και προετοιμασία.

Ζυγός

Ημέρα χαλάρωσης και χαράς η σημερινή! Περάστε την με αγαπημένα σας πρόσωπα και αναζωογονηθείτε παίρνοντας απόσταση από την καθημερινότητα σας. Κάντε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα σας και απολαύστε τα όσα έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάτε να ευχαριστείτε την καλή σας τύχη για όσα σας έδωσε…

Σκορπιός

Θετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις της μέρας και μην αφήνετε να σας χαλάσει την καλή διάθεση το παραμικρό. Ένας καλός φίλος μπορεί να σας δώσει θετική ενέργεια καθώς και τα φώτα του σε κάτι που σας απασχολεί. Κάντε σωστή διαχείριση των οικονομικών σας πόρων και προσπαθήστε να προγραμματίσετε για το αύριο.

Τοξότης

Είστε σήμερα αποφασιστικοί και δραστήριοι, διεκπεραιώνετε γρήγορα τις υποθέσεις σας και είστε αφοπλιστικά ειλικρινείς με τους συνομιλητές σας. Θα γίνουν πολλές συζητήσεις κατά την διάρκεια της μέρας, που εκ πρώτης όψεως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρακτικό αποτέλεσμα, εάν το μελετήσετε όμως πιο προσεκτικά, κάτι δεν θα κολλάει. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή!

Αιγόκερως

Κάντε την καθημερινότητα σας λίγο πιο όμορφη σήμερα, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να ανεβείτε ψυχολογικά! Φροντίστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας χώρο, ασχοληθείτε ακόμη και με τον κήπο ή τα λουλούδια. Θα βελτιώσετε αισθητά την ψυχολογία σας μέσα από ασχολίες που αγαπάτε και θα μπορέσετε να αποδώσετε πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις σας.

Υδροχόος

Εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση κάποιων πληροφοριών. Οι καλές επικοινωνιακές σας δεξιότητες θα έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα των επαφών σας και αναμένεται να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Η ανταλλαγή εμπειριών με άτομα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό τομέα θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να δείτε τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική.

Ιχθείς

Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.