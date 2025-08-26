Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Κριός

Τα συναισθήματα και οι σκέψεις των γύρω μας μπορούν τώρα να σαςεπηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον ψυχισμό σας. Η στοργή και η συμπόνια μπορούν να εκληφθούν σήμερα σαν αδυναμία και να επιχειρήσουν οι γύρω σας να σας εκμεταλλευτούν. Ο καθορισμός σαφών ορίων είναι αυτός, που θα σας βοηθήσει να απολαύσετε υγιείς σχέσεις, απομακρύνοντας τα όποια προβλήματα που θα μπορούσαν να σας αποσυντονίσουν. Νέα χρονιά, καινούργιες αποφάσεις…

Ταύρος

Κάποια έκτακτα έσοδα θα σας χαροποιήσουν σήμερα! Μπορεί να μην είναι μεγάλα τα ποσά, θα σας δώσουν όμως μια ανάσα από εκεί που δεν το περιμένατε. Έχετε την τάση όμως να τα ξοδέψετε άμεσα σε καταναλωτικές δαπάνες. Φερθείτε έξυπνα και καλύψτε πραγματικές σας ανάγκες ή αποταμιεύστε για τις δύσκολες μέρες.

Δίδυμοι

Μπορεί να αισθάνεστε κουρασμένοι και εξαντλημένοι. Προσπαθήστε να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο χαλαρώνοντας και φροντίζοντας την υγεία σας. Η μέρα μπορεί επίσης να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και αυτό- ανακάλυψη, οπότε μην φοβάστε να ακούσετε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας.

Καρκίνος

Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε την χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με την χαρά των άλλων και αναπρογραμματίστε και σεις τις δράσεις, ώστε να έχετε στο μέλλον τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Λέων

Προσέξτε μην κάνετε λάθη στη δουλειά σας. Μην είστε αφηρημένοι, προσπαθήστε να δείξετε στον προϊστάμενο σας ότι ξέρετε να εργάζεστε σωστά όταν χρειάζεται. Η φαντασία και η διαίσθηση σας σήμερα μπορεί να είναι σχετική με την αισθηματική σας ζωή. Προς το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι πιο ζωντανή και νιώθετε έντονα την ανάγκη για δράση και αλλαγή.

Παρθένος

Θα σας αναγκαστείτε σήμερα να επιλύσετε σημαντικά προβλήματα και να αναλάβετε νέες δράσεις. Είναι μια περίοδος που θα θελήσετε να πραγματοποιήσετε κάποιες αλλαγές στην ζωή σας, αρκεί ωστόσο να έχετε ρεαλιστικούς στόχους. Δώστε λίγο μεγαλύτερη προσοχή στην οικονομική σας διαχείριση εάν θέλετε να έχετε υγιή οικονομικά. Για να τονώσετε τα εισοδήματά σας, αναζητήστε μια δεύτερη δουλειά. Συμβάσεις και συμβόλαια που θα υπογραφούν τώρα, θα φέρουν αυξημένη κερδοφορία στο άμεσο μέλλον.

Ζυγός

Η μέρα θα φέρει εύνοια στην καριέρα σας και θα σας επιτρέψει να πραγματοποιήσετε τα σχέδια σας γρήγορα. Απροσδόκητες καταστάσεις θα σας ωθήσουν να πετύχετε σημαντικά επιτεύγματα. Ιδέες που είχατε εδώ και καιρό θα αρχίσουν να λαμβάνουν σάρκα και οστά. Αλλάζουν επίσης οι απόψεις σας πάνω σε πολλά πράγματα.

Σκορπιός

Παραπαίετε στην καριέρα σας γιατί δεν έχετε σαφή άποψη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και οργανώστε τις δράσεις σας για να είναι αποτελεσματικές. Εάν επίσης αισθάνεστε άσχημα επειδή βλάψατε κάποιον άθελα σας, δεν έχετε παρά να ζητήσετε συγνώμη και να προσπαθήσετε να κλείσετε το θέμα για να πάψει να σας ταλαιπωρεί.

Τοξότης

Εκτιμήστε και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας γι αυτό που είστε, προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να προσφέρετε και να γίνετε αποδέκτης αγάπης από τους γύρω σας. Αποβάλετε τις έγνοιες για τα μικρά και επουσιώδη και επικεντρωθείτε στα σημαντικά της ζωής σας. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να σας δώσουν το αίσθημα της ασφάλειας που χρειάζεστε για να αντλήσετε δύναμη και να παλέψετε για ένα καλύτερο αύριο.

Αιγόκερως

Είστε λίγο μπερδεμένοι και έχετε την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Προσπαθήσετε να μην βραχυκυκλώσετε σε ατέρμονες σκέψεις, για να δείτε καθαρά μπροστά σας. Θα απασχοληθείτε αρκετά με την επίλυση ενός μυστήριου στον χώρο της δουλειάς ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κάτι όμως που θα μπορέσετε, αν και δύσκολα, να το ξεκαθαρίσετε.

Υδροχόος

Αισθάνεστε γεμάτη με θετική ενέργεια, μια και οι εργασιακές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς και το μέλλον σας χαμογελάει. Την πλεονάζουσα ενέργεια σας διοχετεύστε την σε πράγματα που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη. Μια εσωτερική ηρεμία σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες υποχρεώσεις σας. Οικογενειακά ζητήματα θα απαιτήσουν την ενασχόληση σας, αλλά θα διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ιχθείς

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.