Τα ζώδια σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025

ΚΡΙΟΣ

Η μέρα θα σας δώσει εξαιρετική ενέργεια αλλά και μια δόση σοφίας να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Προβλήματα συναισθηματικής φύσης μπορούν να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσέξτε την υγεία σας σήμερα, γιατί υπάρχουν και οι γρύπες. Προληπτικά πάρτε καμία βιταμίνη, μήπως και προλάβετε τα χειρότερα. Από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα φανείτε συνετοί αναφορικά με την υγεία σας και την φυσική σας κατάσταση…

ΤΑΥΡΟΣ

Ίσως διαπιστώσετε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλατε τον τελευταίο καιρό για την ομαλοποίηση της οικογενειακής σας ζωής ήταν μεν σημαντικές, αλλά όχι αρκετές. Χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια… Προσοχή θα πρέπει να επιδείξετε επίσης αναφορικά με χρήματα και περιουσιακά σας στοιχεία. Οι πλανητικές συγκυρίες ευνοούν απώλειες και κλοπές…

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην εξέλιξη σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε από τις εξελίξεις. Ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μελλοντικά σημαντικά βήματα προόδου στον επαγγελματικό στίβο.

ΛΕΩΝ

Η μέρα θα γεννήσει από την μια έντονα συναισθήματα, θα σας αναγκάσει όμως από την άλλη να εγκαταλείψετε την ασφάλεια του γνώριμου και να ανοίξετε τα φτερά σας σε καινούργιες εμπειρίες. Θα αναδειχθούν οι ηγετικές σας ικανότητες και θα ενθαρρυνθείτε να αναλάβετε πρωτοβουλίες και ευθύνες, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Παραμερίστε τα συναισθήματα σας σήμερα και βάλτε μπροστά την λογική. Με πρακτικό τρόπο θα βρείτε τις λύσεις που χρειάζονται για να πετύχετε αυτό που επιδιώκετε. Πολεμήστε τις φοβίες σας και απελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις που παραμένουν φυλακισμένες εξαιτίας των ανασφαλειών σας.

ΖΥΓΟΣ

Είστε λίγο χαοτικοί στην σκέψη και στην πράξη σήμερα και αυτό δεν σας βοηθάει καθόλου να διεκπεραιώσετε τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας. Ηρεμήστε και βάλτε σε μια τάξη το μυαλό σας. Κατά την σημερινή μέρα σημαντικό είναι να αποφύγετε την πεπατημένη και να αναζητήσετε νέους τρόπους έκφρασης ή χειρισμού των καταστάσεων που θα προκύψουν. Ένα άτομο ίσως φωτίσει κάποια άγνωστα μονοπάτια μέσα σας που θα σας οδηγήσουν σε μια νέα περιπέτεια.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Κάποια γεγονότα που σας γέμισαν άγχος ή απογοήτευση θα αποτελέσουν παρελθόν και θα ανασάνετε. Σήμερα θα έχετε την δυνατότητα να υλοποιήσετε τα σχέδια σας και να θέσετε τις βάσεις για την επιτυχία που προσδοκάτε. Ορισμένοι ωστόσο ίσως να αναγκαστείτε να επιστρέψετε σε κάτι που κάνατε προηγουμένως, προκειμένου να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας και να εξορμήσετε στο μέλλον με καλύτερες προοπτικές επιτυχίας των δράσεων σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Κατά την διάρκεια της μέρας θα πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί στις κινήσεις ή στις αντιδράσεις σας. Μια βιαστική, παρορμητική κίνηση μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή, ειδικά εάν αφορά τα οικονομικά σας, ενώ κάποια άκαιρα σχόλια, η σκληρή κριτική ή η αγένεια μπορεί να δημιουργήσουν εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις σας, προσωπικές ή επαγγελματικές. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε ή δράσετε, για να αποφύγετε κάποια προβλήματα που δεν τα έχετε ανάγκη αυτήν την στιγμή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποιες από τις φοβίες σας. Καταπολεμήστε τον πανικό και ενεργήστε με ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Αποβάλετε τις φοβίες σας που σας περιορίζουν και αφήστε το φως να μπει στην ζωή σας. Προσοχή στην ένταση με αγαπημένα πρόσωπα ή οικογενειακό περιβάλλον σήμερα! Εάν χάσετε την ψυχραιμία σας και βάλετε τις φωνές, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να χάσετε το δίκαιο σας. Με την διπλωματία θα καταφέρετε περισσότερα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Το πλανητικό σκηνικό φέρνει εντάσεις και σημαντικές λογομαχίες, είτε με μέλη της οικογένειας σας, είτε με φιλικό πρόσωπο. Θα πρόκειται για σύγκρουση μεγατόνων που μπορεί να προκαλέσει διακοπή σχέσεων. Στα επαγγελματικά σας η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, πρέπει όμως να ξέρετε και προς τα πού οδηγείτε την καριέρα σας. Βάλτε στόχους και ακολουθήστε σταθερή πορεία.

ΙΧΘΕΙΣ

Είναι μια μέρα που σας οδηγεί στην δράση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών ή στην έντονη σωματική άσκηση. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο στις παρορμητικές σας αποφάσεις, για να μην κάνετε λανθασμένες επιλογές. Η μέρα προσφέρεται ωστόσο για αποβολή βλαβερών ή ανθυγιεινών συνηθειών ή για την οριστική απομάκρυνση σας από εξαρτήσεις κάθε μορφής.