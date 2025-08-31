Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

ΚΡΙΟΣ

Έχετε ξεκάθαρη άποψη για το που βρίσκεστε και τι θέλετε να κάνετε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θέσετε τον τροχό σε κίνηση και να οργανώσετε τις επόμενες κινήσεις σας. Οι συλλογικές δράσεις ευνοούνται σήμερα και μάλιστα οι συνευρέσεις με φιλικά πρόσωπα.

ΤΑΥΡΟΣ

Ο αυθορμητισμός σας μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους, μια και χωρίς να το θέλετε θα προκληθούν προβλήματα επικοινωνιακής φύσης με τους γύρω σας. Είναι πιθανό σε μια οικογενειακή μάζωξη τα πράγματα να μην εξελιχθούν όπως αναμένονταν και κάτι ή κάποιος να σας εκνευρίσει. Προσπαθήστε να μην χαλάσετε και την βραδιά όλων των υπολοίπων…

ΔΙΔΥΜΟΙ

Απογοήτευση και μοναξιά ίσως να αισθανθείτε και θα έχετε την διάθεση να κρυφτείτε στο καβούκι σας. Καλύτερα όμως θα ήταν να βρείτε έξω, έστω και με το ζόρι, και να χαλαρώσετε με φιλική παρέα. Προσέξτε όμως ποιόν εμπιστεύεστε, ιδίως στον εργασιακό σας χώρο. Υπάρχει αρκετό παρασκήνιο γύρω σας που προσπαθεί να σας υπονομεύσει και δεν είναι ανάγκη να τους οπλίσετε το χέρι…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Κάτι νέο πλανάται στην ατμόσφαιρα! Για κάποιους θα μπορούσε να είναι ένα νέο φλερτ, για κάποιους άλλους μια νέα δημιουργική απασχόληση. Σε επίπεδο επαγγελματικών, υπάρχει το ενδεχόμενο να αισθάνεστε ότι η καριέρα σας έχει βαλτώσει τον τελευταίο καιρό και ότι κάτι πρέπει να κάνετε. Σήμερα θα βρεθεί στον δρόμο σας η ευκαιρία που θα σας βγάλει από την στασιμότητα. Αδράξτε την!

ΛΕΩΝ

Ρίξτε βάρος της προσπάθειας σας για να προωθήσετε μελλοντικά τα επαγγελματικά σας σχέδια. Προσοχή όμως στις μυστικές συναντήσεις. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα στο μέλλον. Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά θέματα. Η μέρα απαιτεί διαλλακτικότητα και υπομονή σε οικογενειακά θέματα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η μέρα θα στρέψει την προσοχή σας σε ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Σχέσεις με συγγενικά πρόσωπα μπορεί να αλλάξουν, ποια κατεύθυνση θα πάρουν όμως θα εξαρτηθεί από τις τρέχουσες συνθήκες και το έδαφος που προετοιμάσατε. Θα κυριαρχεί καχυποψία ή και νοσταλγία. Αψηφήστε όμως τις φοβίες σας και πατήστε σταθερά στα πόδια σας. Ίσως θα σας έκανε καλό να μένατε για λίγο μόνοι, ώστε να ισορροπήσετε σαν άτομα.

ΖΥΓΟΣ

Προσοχή στις σοβαρές συζητήσεις. Η μέρα απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των θεμάτων που σας απασχολούν. Μην αγνοείτε την πραγματικότητα Θα πρέπει να είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε και να μην διασπώνται η προσοχή και οι δυνάμεις σας σε πολλαπλές αρμοδιότητες ή εργασίες. Έτσι διασφαλίζετε καλύτερη ταχύτητα διεκπεραίωσης αλλά και καλύτερη ποιότητα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Αφήστε την ασφάλεια της σταθερότητας για λίγο και αποτολμήστε κάτι νεωτεριστικό ή ακόμη και πιο επικίνδυνο για τα δικά σας δεδομένα. Θα σας ανανεώσει και θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας. Μείνετε μόνο μακριά από μηχανορραφίες στον εργασιακό σας χώρο, γιατί το μόνο που θα καταφέρετε σε αντίθετη περίπτωση είναι να γίνετε μέρος του προβλήματος.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Εάν ελπίζατε σε ένα θαύμα τον τελευταίο καιρό, ίσως και να σας συμβεί σήμερα! Η τύχη σας ανοίγει κάποιες πόρτες, σε άλλους στην προσωπική ζωή, σε άλλους στην επαγγελματική. Γίνεστε σκληροί ωστόσο με κάποια άτομα, λόγω του ρόλου που διαδραμάτισαν πίσω από την πλάτη σας. Αν και ο τρόπος δράσης δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα σας, κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στην θέση τους.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ίσως να έρθει κατά την διάρκεια της μέρας η πολυπόθητη αναγνώριση των προσπαθειών σας στον επαγγελματικό τομέα και να εκφραστεί αυτό μέσα από μια μισθολογική αύξηση, μια προαγωγή ή με την μετακίνηση σας σε μια καλύτερη θέση εργασίας. Η περίοδος ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση για επικαιροποίηση των επαγγελματικών σας σχεδίων, ειδικά μετά και τις τρέχουσες εξελίξεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ωραία είναι να ζει κανείς αυθόρμητα και απρογραμμάτιστα, το πλανητικό σκηνικό όμως θα σας φέρει αντιμέτωπους με τις ευθύνες σας και θα απαιτήσει από σας λεπτομερή προγραμματισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, αναμοχλεύει μνήμες προ πολλού ξεχασμένες και σας ταξιδεύει σε πιο αθώες εποχές. Χαρείτε αυτό το αναπάντεχο flash- back…

ΙΧΘΕΙΣ

Έχετε πάθει εμμονή με την δουλειά σας και δεν σας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο άλλες δραστηριότητες. Σήμερα ίσως να πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα. Ασχοληθείτε με ότι μπορεί να σας χαλαρώσει και να σας ανανεώσει. Η οικογένεια σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, μια και τα παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό…