Τα ζώδια για τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

(Σελήνη στην Παρθένο – σε γέμιση)

(Διέλευση Αφροδίτης στον Λέοντα)

Κριός



Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία

επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια

απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι

φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια

ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να

παρουσιαστούν να σας χαλάσουν την θετική διάθεση.

Τσύρος

Θα έρθετε αντιμέτωποι με τον εαυτό σας σήμερα, μια και θα κληθείτε να

παλέψετε με τις φοβίες σας, αναφορικά με τον συναισθηματικό σας δεσμό.

Μην αναζητάτε απαντήσεις στον σύντροφό σας, γιατί εσείς είστε το πρόβλημα

που θα πρέπει να λύσετε…Κατά τα άλλα, ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με

την υγεία και την ευεξία σας, που την παραμελήσατε αισθητά τον τελευταίο

καιρό.

Δίδυμοι

Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα ή μια

νέα ευκαιρία καριέρας που προκύπτει. Χαρείτε τα νέα, οργανώστε όμως

εγκαίρως και σε ρεαλιστική βάση τα επόμενα βήματα σας. Κάποιο άτομο από

το στενό σας περιβάλλον δεν φημίζεται για την εντιμότητα του και το ξέρετε.

Είναι καιρός να το απομακρύνετε για να μπορέσετε να ηρεμήσετε…

Καρκίνος

Είστε σήμερα πιο ευαίσθητοι απέναντι στις επιθυμίες των άλλων και

απολαμβάνετε να θέτετε τον εαυτό σας στην υπηρεσία τους. Για κάποιους

μπορεί η παρούσα μέρα να φέρει το άλλο τους μισό που αναζητούσαν.

Περάστε χρόνο με φιλικά πρόσωπα, προσφέρετε φιλανθρωπικό ή κοινωνικό

έργο, ασχοληθείτε με τις τέχνες, γιατί προσφέρονται οι μέρες αυτές για όλες

αυτές τις δράσεις.

Λέων

Η πνευματικότητα φαίνεται να αποτελεί το επίκεντρο της σκέψης σας κατά την

σημερινή μέρα. Πάρτε όση απόσταση μπορείτε από τα τρέχοντα και ασήμαντα

της ζωή σας και προσπαθήστε να δείτε την συνολική εικόνα. Θα σας βοηθήσει

να χαράξετε νέα πορεία ζωής.

Παρθένος

Η μέρα θα είναι ευνοϊκή για να αναπτύξετε την καριέρα σας και να φτάσετε σε

νέα ύψη. Μπορεί να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες και προοπτικές που θα σας

βοηθήσουν να προχωρήσετε. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να έχετε κατά

νου την προσωπική σας ζωή για να διατηρήσετε μια ισορροπία μεταξύ

εργασίας και προσωπικού χρόνου.

Ζυγός

Φαίνεται ότι μπορείτε να καταγράψετε μια σπουδαία νίκη στο εργασιακό σας

περιβάλλον! Αν μη τι άλλο, θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες σας. Για κάθε

ενδεχόμενο όμως έχετε και τον νου σας, γιατί υπάρχουν πολύ εκεί έξω που

εκτιμούν τα προσόντα σας και θα ήθελα την συνεργασία μαζί σας…

Σκορπιός

Μια μικρή και απροσδόκητη οικονομική ένεση θα σας φτιάξει την μέρα

σήμερα. Δεν πρόκειται να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα, είναι καλό

όμως να έρχονται χρήματα από το πουθενά… Οι οικονομικές ανησυχίες σας

βασίζονται πολλές φορές στην ανασφάλεια σας για το αύριο. Μείνετε

επικεντρωμένοι στους στόχους σας και δεν έχετε να φοβόσαστε τίποτε.

Τοξότης

Η ένταση και οι διαμάχες που θα υπάρξουν στο οικογενειακό περιβάλλον θα

σας αναστατώσουν και θα σας γεμίσουν με άγχος. Σε ερωτικό επίπεδο,

εκφραστείτε ελεύθερα και επικοινωνήστε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει

και μη νιώθετε αναστολές. Πάθος, έρωτας και δυνατή αγάπη σας περιμένουν!

Αιγόκερως

Μην πειραματίζεστε με την υγεία σας και χρησιμοποιείτε γιατροσόφια που δεν

ξέρετε τι αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν στον οργανισμό σας και στην

υγεία σας μακροχρόνια. Και η κλασσική ιατρική κάνει δουλειά… Οι

αισθηματική σας σχέση θα σας προβληματίσει και θα απαιτήσει την προσοχή

σας κατά την διάρκεια της μέρας. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια

από την πλευρά σας για να παραμείνει μια σχέση βιώσιμη και λειτουργική…

Υδροχόος

Συζητήσεις, κοινωνικές εξόδους και επαγγελματικές διαπραγματεύσεις θα

φέρει η μέρα. Προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες, τις

απόψεις αλλά και τις γνώσεις σας με τους γύρω σας, να εμπνεύσετε ή να

εμπνευστείτε. Οι καινούργιες γνωριμίες μπορεί να είναι πολλές, ίσως όμως να

είναι εφήμερες, αλλά οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε θετικά

αποτελέσματα.

Ιχθείς

Η απήχηση που θα έχετε στην επικοινωνία σας, ίσως και μέσα από τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι μεγάλη και θα σας προσφέρει μια πρώτης

τάξης ευκαιρία να προωθήσετε τον εαυτό σας και την δουλειά σας. Ίσως δε να

αισθανθείτε ότι έχει έρθει η ώρα για μια ανανέωση και να θελήσετε να

παραιτηθείτε από την τρέχουσα δουλειά σας, προκειμένου να μεταπηδήσετε

σε κάτι άλλο που θα σας ικανοποιεί περισσότερο. Μην κάνετε όμως βιαστικές

κινήσεις, χωρίς να έχετε προετοιμάσει το έδαφος για την μετάβαση σε κάτι

καινούργιο.