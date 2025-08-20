Λιποθυμία: Πρώτες βοήθειες και οι 6 κινήσεις που πρέπει να κάνουμε

Λιποθυμία είναι η προσωρινή απώλεια της συνείδησης που οφείλεται σε μείωση της ροής αίματος στον εγκέφαλο.

Αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι τρομακτική τόσο για το άτομο που λιποθυμά όσο και για τους παρευρισκόμενους, αλλά συνήθως διαρκεί λίγα λεπτά και δεν οδηγεί σε μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Το επεισόδιο διαρκεί μερικά λεπτά, όμως είναι σημαντική η αντιμετώπιση.

Τα κοινά συμπτώματα που προηγούνται της λιποθυμίας περιλαμβάνουν ζαλάδα, αδυναμία, θολή όραση, εφίδρωση και ναυτία. Οι αιτίες της λιποθυμίας ποικίλουν, και μπορεί να περιλαμβάνουν την αφυδάτωση, την απότομη αλλαγή της θέσης του σώματος, την παρατεταμένη ορθοστασία, το έντονο άγχος, ή ακόμη και την έκθεση σε έντονα ερεθίσματα όπως ο πόνος ή η θέα του αίματος.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση λιποθυμίας

Ελέγξτε τον αεραγωγό και την αναπνοή του ατόμου που λιποθύμησε

Χαλαρώστε τα στενά ρούχα γύρω από το λαιμό (πουκάμισο, γραβάτα κ.λπ.)

Όπως είναι ξαπλωμένος, σηκώστε τα πόδια του πάνω από το επίπεδο της καρδιάς (περίπου 30 εκ.).

Εάν υπάρχει και έμετος, γυρίστε τον στο πλευρό για την πρόληψη του πνιγμού

Κρατήστε τον ξαπλωμένο για τουλάχιστον 10-15 λεπτά, κατά προτίμηση σε έναν δροσερό και ήσυχο χώρο

Εάν δεν είναι δυνατό, βάλτε τον να καθίσει σκυμμένο με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια.

Η λιποθυμία μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοείται, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υποδεικνύει υποκείμενα ιατρικά προβλήματα που χρειάζονται διερεύνηση και αντιμετώπιση. Ενημερωθείτε και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της υγείας σας και την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων.

