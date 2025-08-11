Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΥΓΕΙΑ

/

Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο σας για τις διακοπές

ΦΩΤΟ pixabay

ΦΩΤΟ pixabay

Τα απαραίτητα του φαρμακείου για τις διακοπές

Οι μέρες των διακοπών μπορεί να κρύβουν και απρόοπτα, γι’ αυτό καλό θα είναι να προνοήσετε και να μη φύγετε για τις διακοπές σας απροετοίμαστοι.

Ένα σωστά οργανωμένο φαρμακείο είναι απολύτως απαραίτητο, ιδιαίτερα αν ταξιδεύετε με μικρά παιδιά που είναι πιο επιρρεπή στα ατυχήματα. Επίσης, δεν είναι βέβαιο αν θα υπάρχει επάρκεια φαρμάκων στα φαρμακεία των νησιών, ακόμη και για τα πιο διαδεδομένα φάρμακα.

 Τα απαραίτητα του φαρμακείου για τις διακοπές

  • Αντιπυρετικά/παυσίπονα φάρμακα
  • Θερμόμετρο, ψαλιδάκι
  • Αμπούλες φυσιολογικού ορού
  • Γάζες, λευκοπλάστ, τσιρότα, αντισηπτικά και είδη περιποίησης τραύματος
  • Αντιισταμινικό σιρόπι (για αλλεργικές αντιδράσεις), αντιισταμινική κρέμα (για επίμονες φαγούρες)
  • Μια τοπική κρέμα (αντιφλεγμονώδη ή σε συνδυασμό με τοπικό αντιβιοτικό)
  • Ένα οφθαλμικό κολλύριο, ωτικές σταγόνες (οι ωτίτιδες είναι συχνές από το κολύμπι)
  • Σκεύασμα ηλεκτρολυτών (για περίπτωση γαστρεντερίτιδας)
  • Σκεύασμα αμμωνίας (για τα τσιμπήματα)
  • Σιρόπι για τη ναυτία
  • Ειδικές φαρμακευτικές αλοιφές για εγκαύματα
  • Ελαστικούς επιδέσμους
  • Αντιβιοτικά δεν χρειάζεστε διότι μόνο γιατρός πρέπει να τα χορηγήσει
  • Αν το παιδί πάσχει από χρόνιο νόσημα (π.χ. διαβήτη, άσθμα), μην ξεχάσετε τα φάρμακά του (πάρτε μαζί σας μεγαλύτερη ποσότητα απ’ όση θα χρειαστείτε)
  • Αν πάσχει από αλλεργίες, μην ξεχάσετε το ειδικό κιτ φαρμάκων για την αναφυλαξία.

ΠΗΓΗ news247.gr

Ειδήσεις Τώρα

Οι 5 πιο όμορφες πισίνες μέσα σε θάλασσες της Ελλάδας

Πέντε μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, που θα βελτιώσουν την υγεία μας

Ανακαλύψτε πόσα χρόνια ζωής μας «κόβει» η μουρμούρα και η γκρίνια

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Διακοπές Υγεία Πρώτες βοήθειες

Well Being