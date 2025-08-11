Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο σας για τις διακοπές

Οι μέρες των διακοπών μπορεί να κρύβουν και απρόοπτα, γι’ αυτό καλό θα είναι να προνοήσετε και να μη φύγετε για τις διακοπές σας απροετοίμαστοι.

Ένα σωστά οργανωμένο φαρμακείο είναι απολύτως απαραίτητο, ιδιαίτερα αν ταξιδεύετε με μικρά παιδιά που είναι πιο επιρρεπή στα ατυχήματα. Επίσης, δεν είναι βέβαιο αν θα υπάρχει επάρκεια φαρμάκων στα φαρμακεία των νησιών, ακόμη και για τα πιο διαδεδομένα φάρμακα.

Τα απαραίτητα του φαρμακείου για τις διακοπές

Αντιπυρετικά/παυσίπονα φάρμακα

Θερμόμετρο, ψαλιδάκι

Αμπούλες φυσιολογικού ορού

Γάζες, λευκοπλάστ, τσιρότα, αντισηπτικά και είδη περιποίησης τραύματος

Αντιισταμινικό σιρόπι (για αλλεργικές αντιδράσεις), αντιισταμινική κρέμα (για επίμονες φαγούρες)

Μια τοπική κρέμα (αντιφλεγμονώδη ή σε συνδυασμό με τοπικό αντιβιοτικό)

Ένα οφθαλμικό κολλύριο, ωτικές σταγόνες (οι ωτίτιδες είναι συχνές από το κολύμπι)

Σκεύασμα ηλεκτρολυτών (για περίπτωση γαστρεντερίτιδας)

Σκεύασμα αμμωνίας (για τα τσιμπήματα)

Σιρόπι για τη ναυτία

Ειδικές φαρμακευτικές αλοιφές για εγκαύματα

Ελαστικούς επιδέσμους

Αντιβιοτικά δεν χρειάζεστε διότι μόνο γιατρός πρέπει να τα χορηγήσει

Αν το παιδί πάσχει από χρόνιο νόσημα (π.χ. διαβήτη, άσθμα), μην ξεχάσετε τα φάρμακά του (πάρτε μαζί σας μεγαλύτερη ποσότητα απ’ όση θα χρειαστείτε)

Αν πάσχει από αλλεργίες, μην ξεχάσετε το ειδικό κιτ φαρμάκων για την αναφυλαξία.

