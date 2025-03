Travel west Forum 2025: Σήμερα το μεγάλο συνέδριο για τον Τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα

Ο τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα, τα δεδομένα και οι προοπτικές που διανοίγονται στη βάση εγχώριων και διεθνών προτύπων τουριστικής ανάπτυξης βρίσκονται στο επίκεντρο του Travel West Forum 2025, του μεγάλου, καινοτόμου συνεδρίου για τον Τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα.

Tο Travel West Forum 2025 διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το thebest.gr, το μεγαλύτερο περιφερειακό ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης στη χώρα, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σήμερα, Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025 από τις 10.35 το πρωί έως τις 17.50 το απόγευμα στο Royal Πάτρας, Ακτή Δυμαίων 51, διακεκριμένοι ομιλητές από τον χώρο του τουρισμού, της πολιτικής, της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και του πολιτισμού συζητούν για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, αναλύουν τα πλεονεκτήματα της περιοχής, «ακτινογραφούν» τις δυνατότητές της ως προς την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και παρουσιάζουν case study παραδείγματα που ανοίγουν νέους δρόμους με «όχημα» τις νέες προκλήσεις.

Τα έργα υποδομής, ο φυσικός πλούτος, η πολιτιστική κληρονομιά, οι αγορές-στόχοι, τα οικονομικά μεγέθη, η τουριστική προβολή, ο αστικός τουρισμός, το hoteling, τα mega events και ο θεματικός τουρισμός, μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Travel West Forum 2025, σε μια προσπάθεια διείσδυσης στον τομέα του τουρισμού σε όλο το εύρος αναφοράς του και τεκμηριωμένης απάντησης στο ερώτημα «μπορεί ο τουρισμός να γίνει εργαλείο ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα;».

Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής ως ειδικού τουριστικού προορισμού, με έμφαση στον εναλλακτικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό τουρισμό και τον οικοτουρισμό. Ειδικοί από τον χώρο του τουρισμού, φορείς, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις παρουσιάζοντας καινοτόμες προτάσεις και στρατηγικές ανάπτυξης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

TRAVEL WEST FORUM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



10:00 Προσέλευση-Εγγραφές



10:35 Έναρξη Καλωσόρισμα στο 2ο Travel West Forum



10:40 - 11:20

Χαιρετισμοί-Ομιλίες

• Γιώργος Παπανδρέου | π. Πρωθυπουργός, Επίτιμος Πρόεδρος της

Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας

• Ιάσονας Φωτήλας | Υφυπουργός Πολιτισμού

• Κωνσταντίνος Αρβανίτης | Αντιπρόεδρος The Left, Eπικεφαλής της

Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

• Νεκτάριος Φαρμάκης* | Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

• Χρήστος Μπούρας | Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

11.20 - 11.40

Ο Τουρισμός ως μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης

• Θεόδωρος Λουλούδης | Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

11:40 - 12:20

Σύγχρονες Πόλεις & Τουρισμός: Διαμορφώνοντας το μέλλον της

αστικής ζωής με εναλλακτικούς κανόνες

• Δημήτριος Βέργαδος | Κάτοχος της Έδρας UNESCO & Καθηγητής

Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

«Creative Cities in Motion: Urban Sustainable Mobility and Utilization of

Cultural Resources»

• Μάχη Γεωργακοπούλου | Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Hellenic Female

Leaders UK

«Πάτρα 2030: Ο ρόλος της ακαδημαϊκής έρευνας, καινοτομίας και

σύγχρονης τέχνης στην αναγέννηση της Πάτρας ως νέου διεθνούς

κόμβου. Νέα μοντέλα ανάπτυξης και προοπτικές»

• Αναστασία Ρουσοπούλου | Αρχιτέκτονας Μουσειολόγος, Senior Exhibition

Designer στο Εθνικό Μουσείο του Κατάρ

«Ο πολιτιστικός τουρισμός ως καταλύτης ανάπτυξης περιφερειακών

πόλεων: Διεθνή παραδείγματα»