Travel west Forum 2025: Το μεγάλο συνέδριο για τον Τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα επιστρέφει και καινοτομεί

TRAVEL WEST FORUM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



10:00 Προσέλευση-Εγγραφές



10:35 Έναρξη Καλωσόρισμα στο 2ο Travel West Forum



10:40 - 11:20

Χαιρετισμοί-Ομιλίες

• Γιώργος Παπανδρέου | π. Πρωθυπουργός, Επίτιμος Πρόεδρος της

Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας

• Ιάσονας Φωτήλας | Υφυπουργός Πολιτισμού

• Κωνσταντίνος Αρβανίτης | Αντιπρόεδρος The Left, Eπικεφαλής της

Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

• Νεκτάριος Φαρμάκης* | Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

• Χρήστος Μπούρας | Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

11.20 - 11.40

Ο Τουρισμός ως μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης

• Θεόδωρος Λουλούδης | Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

11:40 - 12:20

Σύγχρονες Πόλεις & Τουρισμός: Διαμορφώνοντας το μέλλον της

αστικής ζωής με εναλλακτικούς κανόνες



• Δημήτριος Βέργαδος | Κάτοχος της Έδρας UNESCO & Καθηγητής

Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

«Creative Cities in Motion: Urban Sustainable Mobility and Utilization of

Cultural Resources»

• Μάχη Γεωργακοπούλου | Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Hellenic Female

Leaders UK

«Πάτρα 2030: Ο ρόλος της ακαδημαϊκής έρευνας, καινοτομίας και

σύγχρονης τέχνης στην αναγέννηση της Πάτρας ως νέου διεθνούς

κόμβου. Νέα μοντέλα ανάπτυξης και προοπτικές»

• Αναστασία Ρουσοπούλου | Αρχιτέκτονας Μουσειολόγος, Senior Exhibition

Designer στο Εθνικό Μουσείο του Κατάρ

«Ο πολιτιστικός τουρισμός ως καταλύτης ανάπτυξης περιφερειακών

πόλεων: Διεθνή παραδείγματα»