Η Πάτρα σε αφιερώματα του Lonely Planet και του Tripadvisor για τα καλύτερα καρναβάλια του κόσμου!

«The best Carnival in the world» - Η Πάτρα σε αφιέρωμα του Lonely Planet για τα καλύτερα καρναβάλια του κόσμου

Την Πάτρα περιλαμβάνει σε αφιέρωμα του για τα καλύτερα καρναβάλια στον κόσμο το Lonely Planet. Ο διάσημος ταξιδιωτικός οδηγός προτείνει στους αναγνώστες του το Πατρινό Καρναβάλι ανάμεσα σε άλλα διάσημα καρναβάλια του πλανήτη, όπως αυτό της Βραζιλίας, σημειώνοντας πως «ήρθε η ώρα για ένα δύσκολο ερώτημα. Πού πρέπει να πάτε για να γιορτάσετε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές στον κόσμο»;

Για την Πάτρα, ο ταξιδιωτικός οδηγός εστιάζει στις παρελάσεις και στην τελετή λήξης με τα πυροτεχνήματα, υπενθυμίζοντας πως είναι το μεγαλύτερο καρναβαλικό γεγονός στην Ελλάδα, προσελκύοντας περισσότερους από 750.000 επισκέπτες.

Ακόμα, γίνεται αναφορά στο καρναβάλι των μικρών με τη μεγάλη συμμετοχή και στο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Η λίστα, περιλαμβάνει ακόμα το Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία), το Ορούρο (Βολιβία), το Τζανκανού (Μπαχάμες), το Μόμπαϊλ (Αλαμπάμα), το Τρινιντάντ - Τομπάγκο, το Σίδνεϊ (Αυστραλία), και την Ολίντα (Βραζιλία).

"Το έθνος που γέννησε την παράδοση του Καρναβαλιού έχει ακόμα ένα φεστιβάλ να το αποκαλεί δικό του. Το Πατρινό Καρναβάλι, γνωστό και ως Πατρινό Καρναβάλι ή Απόκριες, είναι το μεγαλύτερο καρναβαλικό γεγονός στην Ελλάδα, προσελκύοντας περισσότερους από 750.000 γλεντζέδες σε αυτή τη νότια πόλη-λιμάνι" αναφέρεται στο άρθρο.

"Η εκδήλωση ξεκινά την ημέρα του Αγίου Αντωνίου (17 Ιανουαρίου) και συνεχίζεται μέχρι την Καθαρά Δευτέρα (αρχή της Ελληνικής Σαρακοστής), με μια σειρά από χορούς, παρελάσεις, κυνηγι θησαυρών και ακόμη και ένα παιδικό καρναβάλι με περισσότερους από 5000 συμμετέχοντες σε μέγεθος πίντας.

Οι εορτασμοί καταλήγουν σε μια παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου που ονομάζεται Νυχτερινή Ποδαράτη (Νυχτερινή παρέλαση με τα πόδια), στη συνέχεια μια τελευταία κυριακάτικη παρέλαση στην προβλήτα της οδού Αγίου Νικολάου, όπου οι γλεντζέδες έβαλαν φωτιά στο άρμα του «Καρναβαλιού Βασιλιά» το ηλιοβασίλεμα".