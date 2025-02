STUDIO 54: Το πιο Disco Glam Extravaganza Party που έγραψε ιστορία… επιστρέφει!

Η πιο επική νύχτα του Καρναβαλιού επιστρέφει, πιο εκρηκτική από ποτέ! Το Studio 54 ανοίγει ξανά τις πύλες του το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2025.

Πέρυσι, το Studio 54 σάρωσε, με ατελείωτο κέφι, θρυλική disco μουσική και μια βραδιά που θα μνημονεύεται για χρόνια. Η αναβίωση του πιο εμβληματικού club όλων των εποχών γέμισε το W Club στο Ρίο με λάμψη, ρυθμό και μια εκρηκτική ενέργεια που ξεσήκωσε τους πάντες και τους κράτησε έως τις 7 το πρωί. Όσοι βρέθηκαν εκεί έζησαν μια αξέχαστη εμπειρία.

Ήταν ένα Party που η φήμη του έφτασε πέρα από την Πάτρα και γι’ αυτό φέτος… προβλέπεται SOLD OUT. Το W Club θα μεταμορφωθεί και πάλι στο απόλυτο dancefloor των 70s, αποτίοντας φόρο τιμής στην εποχή που η διασκέδαση ήταν συνώνυμο της πολυτέλειας και της ελευθερίας. Μια εξωφρενικά glamorous νύχτα έρχεται γεμάτη λάμψη, iconic disco μουσικές από τους DJs Georgiou και Gogos και ένα extravaganza σκηνικό για να μας μεταφέρει απευθείας στα 70s και 80s. Έτοιμος να ζήσεις τον μύθο του πιο εμβληματικού club του πλανήτη;

What happens here, stays here! Ό,τι συμβεί εδώ, μένει εδώ!