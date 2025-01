Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες της Ένωσης Αμερικανών Παραγωγών

Τέλος, οι μεγαλύτεροι τίτλοι που έμειναν εκτός υποψηφιοτήτων για φέτος ήταν το «Αντίπαλοι» του Λούκα Γκουαντανίνο, το σκοτεινό reboot του Ρόμπερτ Έγκερς, «Νοσφεράτου» και το πολυβραβευμένο ντεμπούτο της Παγιάλ Καπάντια, «All We Imagine As Light».

Ακόμη, στις πιο αξιοσημείωτες υποψηφιότητες συγκαταλέγονται το biopic του Μπομπ Ντίλαν σε σκηνοθεσία Τζέιμς Μανγκολντ, «A Complete Unkown» (βγαίνει 23-1 στη χώρα μας), το «Dune: Μέρος Δεύτερο» του Ντενί Βιλνέβ, καθώς και το φεμινιστικό body horror της Κοραλί Φαρζά, «The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης» με την Ντέμι Μουρ.

Επιπλέον, το «Αληθινός Πόνος» του Τζέσε Αιζενμπεργκ (ταινία που ξεκίνησε να παίζεται στη χώρα μας, και στην Πάτρα) μέσα από την υποψηφιότητά του στην 10άδα του Producers Guild of America αυξάνει τις πιθανότητές του για τα Όσκαρ, ενώ το ανεξάρτητο θρίλερ του Τιμ Φέλμπαουμ, «September 5», αποτελεί τη μεγαλύτερη ανατροπή της λίστας, προσφέροντας μία σημαντική ώθηση στην ταινία, η οποία - μέχρι στιγμής - θεωρούταν outsider.

Έπειτα από μία μικρή αναβολή εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών στο Χόλιγουντ και ευρύτερα την περιοχή του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα φετινά Βραβεία της Ένωσης Αμερικανών Παραγωγών – Producers Guild of America & έδωσαν το δικό τους στίγμα & κατεύθυνση για την οσκαρική κούρσα.

Aκολουθούν αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Βραβείο Darryl F. Zanuck Award για τον καλύτερο παραγωγό

Anora (Neon)

The Brutalist (A24)

A Complete Unkown (Searchlight Pictures)

Κονκλάβιο (Focus Features)

Dune: Μέρος Δεύτερο (Warner Bros.)

Emilia Perez (Netflix)

Αληθινός Πόνος (Searchlight Pictures)

September 5 (Paramount Pictures)

The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης (Mubi).

Καλύτερος παραγωγός animated ταινίας

Flow (Janus Films/Sideshow)

Inside Out 2 (Pixar)

Moana 2 (Walt Disney Pictures)

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (Netflix)

The Wild Robot (DreamWorks Animation).

Βραβείο Norman Felton Award για τον καλύτερο παραγωγό τηλεοπτικού δράματος

Bad Sisters (Apple TV+)

The Diplomat (Netflix)

Fallout (Prime Video)

Shōgun (FX)

Slow Horses (Apple TV+).

Βραβείο Danny Thomas για τον καλύτερο παραγωγό κωμικής τηλεοπτικής σειράς

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Curb Your Enthusiasm (HBO/Max)

Hacks (HBO/Max)

Only Murders in the Building (Hulu).

Βραβείο David L. Wolper Award για τον καλύτερο παραγωγό μίνι τηλεοπτικής σειράς/ανθολογίας

Baby Reindeer (Netflix)

FEUD: Capote Vs. The Swans (FX)

The Penguin (HBO/Max)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (HBO/Max)

Καλύτερος παραγωγός τηλεοπτικής ή streaming ταινίας

Carry On (Netflix)

The Greatest Night in Pop (Netflix)

The Killer (Peacock)

Rebel Ridge (Netflix)

Unfrosted (Netflix).

Καλύτερος παραγωγός non-fiction τηλεοπτικού προγράμματος

30 for 30 (ESPN)

Conan O’Brien Must Go (HBO/Max)

The Jinx – Part Two (HBO/Max)

STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces (Apple TV+)

Welcome to Wrexham (FX).

Καλύτερος παραγωγός ψυχαγωγικού περιεχομένου

Ali Wong: Single Lady (Netflix)

The Daily Show (Comedy Central)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO/Max)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Saturday Night Live (NBC).

Καλύτερος παραγωγός τηλεπαιχνιδιού

The Amazing Race (CBS)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

The Voice (NBC).