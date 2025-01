Το Σωματείο Σκηνοθετών Αμερικής ανακοίνωσε τις υποψηφιότητές του για τα Βραβεία DGA 2025

Το Σωματείο Σκηνοθετών της Αμερικής (DGA) αποκάλυψε πριν λίγες μέρες τους υποψηφίους του για τα επερχόμενα βραβεία του 2025 με κάποιες αξιοσημείωτες απορρίψεις και εκπλήξεις όπως αναφέρει το flix.gr.



Στην κατηγορία για τον καλύτερο σκηνοθέτη ο Τζέιμς Μάνγκολντ του φιλμ «A Complete Unknown» για τον Μπομπ Ντίλαν με τον Τιμοτέ Σαλαμέ και ο Έντουαρντ Μπέργκερ του εξαιρετικού φιλμ «Κονκλάβιο» με τον Ρέιφ Φάινς που είδαμε και στην Πάτρα, κερδίζουν την πρώτη τους υποψηφιότητα. Οι Μάνγκολντ και Μπέργκερ άφησαν έξω σκηνοθέτες όπως τους Ντενί Βιλνέβ («Dune: Part Two»), Τζον Μ. Τσου («Wicked»), Κοραλί Φαρζά («The Substance»), Παγιάλ Καπάντια («All We Imagine As Light»), Μοχάμαντ Ρασούλοφ («The Seed of the Sacred Fig») και τον Λούκα Γκουαντανίνο («Callengers», «Queer»).

Την φετινή πεντάδα του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών συμπληρώνουν οι Μπρέιντι Κόρμπετ («The Briutalist»), Σον Μπέικερ («Anora») και ο Ζακ Οντιάρ («Emilia Perez») που θεωρητικά είναι και το φαβορί.

Για δεκαετίες, αναφέρει το flix.gr, το Βραβείο του Σωματείου Σκηνοθετών για την καλύτερη Σκηνοθεσία σε Ταινία Μεγάλου Μήκους ήταν ένας αξιόπιστος προγνωστικός δείκτης επιτυχίας στην σημαντική κατηγορία της Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα Βραβεία Όσκαρ. Από την έναρξη του βραβείου, μόνο οκτώ (8) φορές ο νικητής του DGA δεν κατάφερε να εξασφαλίσει και το βραβείο Όσκαρ: Άντονι Χάρβεϊ («The Lion in Winter»), Φράνσις Φορντ Κόπολα («Ο Νονός»), Στίβεν Σπίλμπεργκ («Το Πορφυρό Χρώμα»), Ρον Χάουαρντ («Απόλλων 13»), Ανγκ Λι («Τίγρης και Δράκος»), Ρομπ Μάρσαλ («Σικάγο»), Μπεν Άφλεκ («Argo») και Σαμ Μέντες («1917»).

Όταν πρόκειται για το DGA να προβλέψει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, μόνο δύο ταινίες — «Driving Miss Daisy» (1989) και «CODA» (2022) — κατάφεραν να κερδίσουν την καλύτερη ταινία στα Όσκαρ χωρίς να έχουν ονομαστεί το βραβείο DGA, ενώ μόνο έξι ταινίες έχουν κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας χωρίς το Όσκαρ Σκηνοθεσίας: «Wings» (1927), «Grand Hotel» (1932), «Driving Miss Daisy» (1989), «Argo» (2012), «Green Book» (2018) και «CODA» (2022).

Οι νικητές πρόκειται να ανακοινωθούν το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2025.