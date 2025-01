Ο ροκ σταρ Ροντ Στιούαρτ έλαμψε στα 80α του γενέθλια με το χαρακτηριστικό του στυλ

Ο Ροντ Στιούαρτ, από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές και τραγουδοποιούς της γενιάς του, έχει γεννηθεί στις 10 Ιανουαρίου 1945 και από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του είναι η μπαλάντα "Sailing" του 1975, το "Baby Jane" που έφτασε στο νούμερο 1 του τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου το 1983, η ντίσκο επιτυχία "Da Ya Think I'm Sexy?" το 1978, το "Some Guys Have All The Luck", το «Love touch» που ακουγόταν στην ταινία του 1986 «Τρεις και μοναδικοί», κ.α.

Ο Ροντ Στιούαρτ που συνεχίζει όντας ένας θρύλος να παραμένει στις μουσικές επάλξεις, έχει πουλήσει πάνω από 120 εκατομμύρια δίσκους.

