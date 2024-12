Το γενναίο μήνυμα ζωής της σταρ Σάρον Στόουν για τον «νεότερο εαυτό της»

Άλλες καλές στιγμές της Σάρον Στόουν στο σινεμά ήταν στο φιλμ «Καζίνο» του Μάρτιν Σκορσέζε πλάι στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ρόλος που της χάρισε την Χρυσή Σφαίρα α’ γυναικείου ρόλου σε δράμα, και υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ α΄ γυναικείου ρόλου, το 1996, στην ταινία «Γρήγορη και Θανάσιμη - The Quick and the Dead» του Σαμ Ράιμι το 1995 ενώ το ’94 έπαιξε στην ερωτική περιπέτεια «Οι σπεσιαλίστες» του Λιούις Λιόσα με τον Σιλβέστερ Σταλόνε και το 1996 μαζί με την Ιζαμπέλ Ατζανί στην ταινία «Οι διαβολογυναίκες» σε σκηνοθεσία Τζερεμάια Σ. Τσέτσικ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ