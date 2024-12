Ο Robert Redford πουλά ένα υπέροχο σπίτι του στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο - Είναι ξύλινο και το είχε αγοράσει το 2020

O θρυλικός Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης & παραγωγός Ρόμπερτ Ρέντφορντ που όλοι αγάπησαν μέσα από ταινίες όπως «Το Κεντρί», «Πέρα από την Αφρική» και “The Way We Were – Τα Καλύτερα μας χρόνια” στα 88 του χρόνια σήμερα, και η σύζυγος, του, εικαστική καλλιτέχνιδα Sibylle Szaggars Redford, με καταγωγή από την Γερμανία, πωλούν σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, το όμορφο, εξοχικό σπίτι τους στην χερσόνησο Tiburon Peninsula βόρεια του San Francisco στην Καλιφόρνια για 4.15 εκατ. δολάρια.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έχει ως αγαπημένο ορμητήριο του, το Σάντανς στην πολιτεία της Γιούτα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είχε πληρώσει 3.1 εκατ. δολάρια το 2020 για την συγκεκριμένη κατοικία που βρίσκεται μέσα στο πράσινο και διαθέτει 4 κρεβατοκάμαρες. Είναι ένα σπίτι, ξύλινο, φιλικό στο περιβάλλον (λεπτομέρεια ιδιαίτερα σημαντική για τον Ρέντφορντ) που χτίστηκε το 1968.

Μάλιστα το σπίτι μπήκε προς πώληση σε λίστα του ατζέντη – μεσίτη Steven Mavromihalis (με προφανή Ελληνική καταγωγή) της Compass.

Οι φωτ. του σπιτιού που είναι περιτριγυρισμένο από δέντρα και λουλούδια όπως λεβάντα, γιασεμί, κ.α. είναι της Open Homes.

Ο Ρέντφορντ, σταρ ταινιών όπως “Butch Cassidy and the Sundance Kid-Οι Δύο Ληστές”, "Όλοι οι Άνθρωποι του προέδρου", "O Καλύτερος" αλλά και του συγκινητικού “The Horse Whisperer-Γητευτή των αλόγων” σ’ ένα email, σύμφωνα με το msn.com, είχαν επαινέσει μαζί με τη σύζυγό του, από το 2009, Sibylle Szaggars Redford το σπίτι για την απίστευτη θέα του στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ επίσης είχαν υπογραμμίσει και το ότι βρίσκεται σ’ ένα ήσυχο σημείο χωρίς καθόλου κίνηση.