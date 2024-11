DVF, Μέγαρο Μουσικής: «Ηθελα τη ζωή ενός άντρα στο σώμα μιας γυναίκας»

Το κοινό καλωσόρισε η International Editor At Large της Vogue Greece και παρουσιάστρια του συνεδρίου Sarah Bailey, η οποία κάλεσε στην σκηνή την Publisher της Vogue Greece Αλεξία Κορωναίου και τον Managing Editor of Magazines and Special Editions Γιώργο Τσίρο.

Η νέα Editor-in-Chief της Vogue Greece Έλις Κις ευχαρίστησε θερμά άπαντες για την παρουσία τους. Επί σκηνής μίλησαν μεταξύ άλλων η φημισμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια και Creative Director του οίκου Bulgari για Leather Goods and Accessories Mary Katrantzou, ο creative director του οίκου Mugler Casey Cadwallader, η Creative Director του οίκου Jimmy Choo Sandra Choi. Από το χώρο των κοσμημάτων υπήρξε πάνελ με τους Αρίωνα Σπυρίδη General Manager of Minas Designs, Γιάννη Σεργάκη και Ιλεάνα Μακρή. Παρούσα και η καλλονή των seventies Marisa Berenson. Eντυπωσίασε όμως και η Cindy Bruna, supermodel, ambassador της L’Oréal Paris και ακτιβίστρια. Η πρωτοποριακή designer Iris Van Herpen ήταν επίσης ανάμεσα στους ομιλητές.