Welcome to UP 2024: Xιλιάδες φοιτητές και πολίτες το απογείωσαν και ανανέωσαν το ραντεβού για το 2025! Μια μεγάλη αγκαλιά από την πόλη για τους πρωτοετείς φοιτητές της

Mε μια συναυλία που έκανε την πλατεία Γεωργίου να «βουλιάξει», ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 19 Οκτωβρίου το Welcome to UP 2024, το μεγάλο και καινοτόμο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, Stavento και Ήβη Αδάμου απογείωσαν το φινάλε της διοργάνωσης στην «καρδιά» της Πάτρας, παρουσία χιλιάδων θεατών και ανανέωσαν το ραντεβού για το Welcome to UP 2025, με μια γιορτή ήχου, εικόνας και συμμετοχής που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό ακόμη!

Η τρίτη στη σειρά διοργάνωση του Welcome to UP, στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, κατάφερε να διευρύνει το εύρος των εκδηλώσεών της, να απλωθεί χωροταξικά, να καταθέσει νέες προτάσεις που αγκαλιάστηκαν καταγράφοντας θεαματική συμμετοχή, να προτείνει νέους τρόπους δράσεων και να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα ως πρότυπη διοργάνωση που έγινε θεσμός από τον πρώτο κιόλας χρόνο της διεξαγωγής της.

Η φετινή διοργάνωση, πραγματοποιήθηκε στις 15/16/17/18 και 19 Οκτωβρίου, με ένα πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο πέρα από την Πάτρα που είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Πατρών, κινητοποίησε Μεσολόγγι και Αγρίνιο, σε μια πολυσχιδή δράση με χιλιάδες συμμετέχοντες και σημείο αναφοράς τους φοιτητές.

Το Φεστιβάλ που είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, υποδέχθηκε φέτος τους Νίκο Πορτοκάλογλου, Βίκυ Καρατζόγλου και Βύρωνα Τσουράπη, Stavento & Ήβη Αδάμου, «Υπόγεια Ρεύματα», Ευρυδίκη & Μύρωνα Στρατή, Μαρία Παπαγεωργίου, «Συνεπιβάτες» και ΤechDreamers, σε συναυλίες με ελεύθερη είσοδο που έτυχαν θερμής υποδοχής και εντυπωσιακής ανταπόκρισης.

Με επίκεντρο το μεγάλο φοιτητικό χωριό που στήθηκε πέριξ του Πάρκου της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, φοιτητές και πολίτες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δεκάδες δράσεις γνώσης, καινοτομίας, διάδρασης και ψυχαγωγίας.

Αθλητικές δραστηριότητες, το εντυπωσιακό Magic Bus Patras Tour, αστροπαρατηρήσεις και ηλιακή παρατήρηση με την Αστρονομική Ομάδα Ωρίων, Alumni Success Stories, ξεναγήσεις στην Πανεπιστημιούπολη, περίπατοι και ξεναγήσεις στο Κέντρο της Πάτρας, επισκέψεις σε Γέφυρα, Achaia Clauss, Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και Ίδρυμα Ελληνικής Διασποράς, το project Taste the City σε συνεργασία με τον ΣΚΕΑΝΑ, ειδικές προσφορές από τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας, προβολές ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, παρουσίαση δράσεων από ομάδες φοιτητών, φεστιβάλ γευσιγνωσίας, ημερίδες, εκθέσεις, παραστάσεις χορού, συναντήσεις με τις μεγαλύτερες αθλητικές ομάδες της Πάτρας και δώρα, συνέθεσαν το πρόγραμμα του Welcome to UP 2024.

Η φετινή διοργάνωση συνέπεσε με τον εορτασμό των 60 χρόνων του Πανεπιστημίου Πατρών και σηματοδότησε την εξωστρέφεια που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Δυτικής Ελλάδας.

To Welcome to UP είναι μια πρωτοπόρα στο είδος της διοργάνωση στην Ελλάδα, η οποία συνδέει το πανεπιστήμιο με την κοινωνία και υποστηρίζει τους νέους στην έναρξη της ακαδημαϊκής τους πορείας. Μέσα από αυτή τη δράση, ενισχύεται η σύνδεση των φοιτητών με τον νέο τους χώρο, διευκολύνοντας την ομαλή τους ένταξη στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, προάγοντας την προσωπική και ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη.

Οι φοιτητές, έχοντας αφήσει πίσω τους τη σχολική ζωή, αντιμετωπίζουν μια νέα πραγματικότητα γεμάτη προκλήσεις. Το Welcome to Up λειτουργεί ως γέφυρα προς αυτήν τη μετάβαση, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο του πανεπιστημίου, τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις και τις υποστηρικτικές δομές που θα τους βοηθήσουν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Παράλληλα, προωθείται η κοινωνικοποίηση μεταξύ των φοιτητών, καλλιεργώντας τη δημιουργία νέων σχέσεων και συνεργασιών που θα αποτελέσουν σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία τους.