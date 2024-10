Welcome to UP 2024: Η πρώτη ημέρα για το φοιτητικό campus στην πανεπιστημιούπολη τα είχε όλα - ΦΩΤΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρεμιέρα για το φοιτητικό campus στην πανεπιστημιούπολη της Πάτρας στο πλαίσιο του φετινού 3ου Welcome to Up 2024 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο έχει γίνει πλοεον θεσμός και κάνει τη Δυτική Ελλάδα επίκεντρο του ενδιαφέροντος της νεολαίας στην «καρδιά» του Φθινοπώρου, είναι γεμάτο εκπλήξεις και φυσικά πολλή μουσική.

Η σημερινή ημέρα εξελίθηκε σε μια μεγάλη γιορτή που τα είχε όλα: από αθλητικές δραστηριότητες, εκθέσεις, περιπάτους, ημερίδα και ξεναγήσεις, μέχρι διαδραστικά εργαστήρια, βόλτα με το Magic Bus Patras Bus Tour, προβολές ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας, μουσική από τον Up fm και υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών από τον Μητροπολίτη Πατρών.

To Welcome to UP 2024 διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/