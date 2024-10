Welcome to UP 2024: Το success story πέντε αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Πέντε απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών, πέντε ιστορίες επιτυχίας σε μια εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται αυτη την ώρα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο καθένας τους έχει διαγράψει τη δική του επιτυχημένη πορεία στον τομέα του και έχει διακριθεί σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερο κύρος στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στην ενότητα Alumni Success Stories του φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών Welcome to up 2024 και την παρουσιάζει η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου

Ομιλητές είναι οι:

-Μάριος Βλαχογιάννης, Συνιδρυτής COFFEECO

Ο Μάριος Βλαχογιάννης αποφοίτησε το 2021 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι από το 2018 μέχρι και σήμερα συνιδρυτής της Coffeco, μιας επιχείρησης που αξιοποιεί τα χρησιμοποιημένα κατακάθια καφέ προκειμένου να απομονώσει όλα τα θρεπτικά συστατικά που κρύβονται μέσα σε αυτά.

H Coffeco παράγει καλλυντικά, όπως αντηλιακές κρέμες ή ενυδατικά balm για τα χείλη, από καφέ εσπρέσο.



Το ερευνητικό πείραμα του Μάριου Βλαχογιάννη και του Αλέξη Πάντζιαρου και η μετουσίωσή του σε δική τους σειρά καλλυντικών με το όνομα AuraSkin προκάλεσε το ενδιαφέρον και τη συνεργασία με την Coffee Island που επένδυσε 400.000 ευρώ στη νεοφυή εταιρεία, επιτρέποντας στη startup, μεταξύ άλλων, να αποκτήσει τη δική της βιομηχανική μονάδα στη ΒΙΠΕ Πατρών.

Το 2019 o Mάριος Βλαχογιάννης συμπεριλήφθη στη λίστα Forbes με τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους κάτω από τα 30 και έχει διακριθεί για την καλύτερη επιστημονική ανάρτηση στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικών Μηχανικών.



–Πέτρος Δρινέας – Πρόεδρος του Department Computer Science – Purdue University

Ο Πέτρος Δρινέας, Καθηγητής και Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Purdue. Έλαβε το διδακτορικό του στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Yale το 2003 και το πτυχίο του στην Μηχανική Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1997. Ο κύριος Δρινέας είναι γνωστός για τις πρωτοποριακές συνεισφορές του στον τομέα της Τυχαιοποίησης στη Γραμμική Άλγεβρα, ενώ η έρευνά του επικεντρώνεται επίσης σε εφαρμογές αυτών των τεχνικών στην Επιστήμη Δεδομένων, ειδικά στη μελέτη γονιδιωματικών δεδομένων.

Μεταξύ των πολλών διακρίσεών του, ο καθηγητής Δρινέας εξελέγη μέλος της SIAM το 2023 και αναδείχθηκε Purdue University Faculty Scholar το 2022. Είναι επίσης κάτοχος του βραβείου NSF CAREER και του βραβείου IBM Academic. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του καριέρας, υπήρξε επισκέπτης καθηγητής σε διακεκριμένα ιδρύματα, όπως τα Εθνικά Εργαστήρια Sandia, το Ινστιτούτο για τις Καθαρές και Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες στο UCLA, και το Ινστιτούτο Simons για τη Θεωρία των Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ. Επίσης, υπηρέτησε ως Διευθυντής Προγράμματος στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 ερευνητικές εργασίες σε κορυφαία περιοδικά και συνέδρια που καλύπτουν θεωρητική πληροφορική, εφαρμοσμένα μαθηματικά και γενετική, με περίπου 15.000 αναφορές. Ο κύριος Δρινέας έχει δώσει κύριες ομιλίες και παρουσιάσεις σε μεγάλα συνέδρια και έχει εμφανιστεί σε δημοφιλή μέσα ενημέρωσης, όπως το National Geographic και το Yahoo! News.



-Δημήτρης Πρίμπας, Διευθυντής τομέα Υπηρεσιών ΙΒΜ Ελλάδας & Κύπρου

Ο Δημήτρης Πρίμπας γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σπάρτη. Ακολούθησε τις Ακαδημαϊκές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου είναι πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής). Από το 2002 έως το 2007 εργάστηκε ως Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ερευνητική Μονάδα 6). Το 2008 εντάχθηκε στο δυναμικό της IBM ως Project Manager και από το 2012 ως Διευθυντής Πωλήσεων του Τομέα Τεχνολογικών Υπηρεσιών της ΙΒΜ Ελλάδος. Από το 2018, κατέχει τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (IBM Consulting) της ΙΒΜ για την Ελλάδα & την Κύπρο και είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΒΜ Ελλάδος. Ο κύριος Πρίμπας έχει εκτενή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει ηγηθεί σημαντικών έργων μετασχηματισμού στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά (με έμφαση στον Χρηματοπιστωτικό Tομέα καθώς και στον Τομέα Eνέργειας και Yπηρεσιών κοινής ωφέλειας).



-Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ

Ο Γιώργος Στασινός είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών και εργάζεται ως Ελεύθερος Επαγγελματίας. Εκλέγεται Πρόεδρος του ΤΕΕ από το 2015 ως σήμερα και μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ από το 2006 ως σήμερα.

Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου ΤΕΕ – ΤΜΕΔΕ, μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας (ΟΚΕ) και εκλεγμένο εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (2004-2010) και Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (2012-2014).



-Ιγνάτιος Φωτίου, Ιδρυτής TOBEA

Ο Ιγνάτιος Φωτίου είναι κάτοχος MBA από το Gies College of Business του Πανεπιστημίου του Ιλινόις στο Urbana-Champaign. Το πρώτο του πτυχίο από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ήταν το έναυσμα για να συνεχίσει ως ερευνητής μηχανικός. Το πάθος του για την καινοτομία τον οδήγησε το 2012 στην ίδρυση της εταιρείας Thinking Out of the Box Engineering Applications (TOBEA Ltd), η οποία εστιάζει στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία μηχανικών εφαρμογών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Το κορυφαίο προϊόν της εταιρείας είναι το SEATRAC, μια μη μόνιμη συσκευή για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία, που διαθέτει πατέντες στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αφού διέθεσε τα προϊόντα της σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνίες διανομής με συνεργάτες στο Ντουμπάι, τις ΗΠΑ και την Ισπανία. Το 2013, η TOBEA κέρδισε το πρώτο βραβείο καινοτομίας στον διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ και η Eurobank, ενώ το 2015 αναδείχθηκε εθνικός πρωταθλητής καινοτομίας στα European Business Awards. Το 2018, ο Ιγνάτιος Φωτίου βραβεύτηκε ως εθνικός πρωταθλητής στον διαγωνισμό κοινωνικής επιχειρηματικότητας Chivas Venture. Το 2022, η TOBEA αναδείχθηκε «Startup της χρονιάς» από το ΕΒΕΑ.

Οι πέντε διακεκριμένοι ομιλητές, θα μοιραστούν με τους φοιτητές την εμπειρία από τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών και θα εξηγήσουν πώς οι σπουδές στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αποτέλεσαν το έναυσμα για την επαγγελματική τους πορεία και τη μέχρι σήμερα εξέλιξή της.