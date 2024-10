Welcome to UP 2024: Πέντε επιτυχημένοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών μοιράζονται το δικό τους success story

Πέντε αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν καταφέρει να γράψουν το δικό τους success story, ο καθένας στον τομέα του και να διακριθούν σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερο κύρος στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, φιλοξενεί φέτος η ενότητα Alumni Success Stories του φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών Welcome to up 2024 .

Ο Ιγνάτιος Φωτίου είναι κάτοχος MBA από το Gies College of Business του Πανεπιστημίου του Ιλινόις στο Urbana-Champaign. Το πρώτο του πτυχίο από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ήταν το έναυσμα για να συνεχίσει ως ερευνητής μηχανικός. Το πάθος του για την καινοτομία τον οδήγησε το 2012 στην ίδρυση της εταιρείας Thinking Out of the Box Engineering Applications (TOBEA Ltd), η οποία εστιάζει στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία μηχανικών εφαρμογών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Το κορυφαίο προϊόν της εταιρείας είναι το SEATRAC, μια μη μόνιμη συσκευή για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία, που διαθέτει πατέντες στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αφού διέθεσε τα προϊόντα της σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνίες διανομής με συνεργάτες στο Ντουμπάι, τις ΗΠΑ και την Ισπανία. Το 2013, η TOBEA κέρδισε το πρώτο βραβείο καινοτομίας στον διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ και η Eurobank, ενώ το 2015 αναδείχθηκε εθνικός πρωταθλητής καινοτομίας στα European Business Awards. Το 2018, ο Ιγνάτιος Φωτίου βραβεύτηκε ως εθνικός πρωταθλητής στον διαγωνισμό κοινωνικής επιχειρηματικότητας Chivas Venture. Το 2022, η TOBEA αναδείχθηκε «Startup της χρονιάς» από το ΕΒΕΑ.