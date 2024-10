Πάτρα - Welcome to UP 2024: Non stop party με Ευρυδίκη και Μύρωνα Στρατή - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται με δυνατό ρυθμό οι συναυλίες του Welcome to up 2023, στην Πάτρα.

Η προτελευταία ημέρα του «Welcome to UP 2023» κλείνει με μια μοναδική συναυλία των Ευριδίκη και Μύρωνα Στρατή στη Βίλα Κόλλα του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Κουκούλι.

Η Ευρυδίκη επί σκηνής με τον Μύρωνα Στρατή έστησαν μαζί ένα ξεχωριστό live party!

Welcome to UP 2024: Το μεγάλο φινάλε αύριο με Stavento και Ήβη Αδάμου, στην πλατεία Γεωργίου

Η Ευρυδίκη είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο ξεχωριστές και αγαπημένες ποπ-ροκ φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Σε κάθε της εμφάνιση μας καθηλώνει με τις ερμηνείες της και μας ξεσηκώνει με την εκρηκτική της σκηνική παρουσία.

Ο Μύρωνας Στρατής με την αστείρευτη ενέργεια του, την παιχνιδιάρικη διάθεσή του καθώς και με τις ανατρεπτικές επιλογές τραγουδιών, κατορθώνει να δημιουργεί πάντα μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στις live εμφανίσεις του.

Η Ευρυδίκη και ο Μύρωνας Στρατής ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας μία μουσική γιορτή με τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία αλλά και ευφάνταστες διασκευές σε αγαπημένα ποπ και ροκ κομμάτια.

To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.