Ντέμι Μουρ: Επέβαλε τη τζιν φούστα στο κόκκινο χαλί, ανανεώνοντας το total black

Δεν ξέρουμε αν έχετε ήδη πειστεί, αλλά τις τελευταίες τρεις σαιζόν, η τζιν φούστα κάνει δυναμική επιστροφή στα καταστήματα.

Εχει εξελιχθεί σε σημαντικό must – have κομμάτι για all day περιστάσεις και συνδυάζεται πανεύκολα με πολλά είδη ρούχων. Το ίδιο πιστεύει και η Αμερικανίδα star Ντέμι Μουρ που σήμερα στα 61 της αποτελεί style icon και φαινόμενο νεανικότητας.

Η Ντέμι μόλις εμφανίστηκε λοιπόν στο Hamptons Film Festival, λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη, με τζιν φούστα σε σκούρο γκρι (ή ξεθωρισαμένο μαύρο), επιβάλλοντάς την αναπάντεχα και στο red carpet. Τη συνδύασε με υπέρκομψο, μαύρο μπουκλέ σακάκι και σατινέ ψηλοτάκουνα παπούτσια με δέσιμο στον αστράγαλο, επιτυγχάνοντας μια dark glamour εικόνα, σύμφωνα με το ενημερωμένο fashion περιοδικό WWD.

Η ηθοποιός επέλεξε έτσι ένα διαφορετικό, all black look- άλλωστε το μαύρο αρέσει σε όλες τις γυναίκες και κολακεύει. Ηταν ντυμένη «total» από ένα από τα αγαπημένα της labels, το Self Portrait.