Gucci Blondie Bag: Υμνεί το Λονδίνο και την θρυλική punk performer Debbie Harry

O κανόνας της μόδας που «κάνει κύκλους» επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά.

Ο οίκος Gucci μας ξανασυστήνει μια τσάντα των πρώιμων seventies και nineties στη νέα καμπάνια «We Will Always Have London», με πρωταγωνίστρια το ζωντανό θρύλο της punk rock, Debbie Harry. Μέσα από το φακό της σημαντικής αμερικανίδας φωτογράφου, κινηματογραφίστριας και ακτιβίστριας Nan Goldin, υμνείται το Λονδίνο και η ζωή στην πόλη.

Συγκεκριμένα, η 79χρονη τραγουδίστρια του συγκροτήματος Blondie, το οποίο μεσουράνησε τις δεκαετίες ΄70- ’80, ποζάρει μέσα σε αυτοκίνητο στους δρόμους του Λονδίνου. Τη μεγαλούπολη, όπου ο Guccio Gucci εργάστηκε ως αχθοφόρος του The Savoy hotel ώσπου να οραματιστεί και να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση δερμάτινων ειδών.