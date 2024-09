Mιλάνο highlights: Το ορκισμένο Gucci fashion crowd και η θεαματική υπόκλιση στην «κουκουλωμένη» Μαντόνα

Ολοι τους χειροκρότησαν τη νέα εποχή στο brand επικροτώντας τη λογική less is more. Mε τίτλο «Casul Grandeur» ο Sabato de Sarno επέμεινε στη λογική του χαλαρού tailoring και στα δερμάτινα που γυαλίζουν. Είδαμε ντραπέ φορέματα με ανοίγματα, χαριτωμένα sixties παλτό και καμπαρντίνες που σέρνονταν στο πάτωμα με πολύ φαρδιά τζιν εσωτερικά. Το σκούρο κόκκινο Gucci Rosso Ancora πρωταγωνίστησε πάλι. Το στοιχείο του μπαμπού ενθουσίασε σε τσάντες και κοσμήματα ενώ ανανεώθηκε το μονόγραμμα GG. Στο Triennale του Μιλάνου, ο de Sarno ήθελε να μεταδώσει τη στιγμή που αγγίζει τη θάλασσα δύοντας ο ήλιος του Αυγούστου…