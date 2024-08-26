ΣΥΡΙΖΑ: Παρέμβαση 870 στελεχών και μελών, ανάμεσά τους και Αχαιοί, για τις εξελίξεις

Η ανακοίνωση
Με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σε περιδίνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις εξελίξεις στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να είναι ραγδαίες μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας με την αποχώρηση 8 στελεχών της ομάδας των “87” και τη στάση του Παύλου Πολάκη ο οποίος αμφισβήτησε την ηγεσία, 870 στελέχη και μέλη από ολόκληρη τη χώρα υπογράφουν ένα κείμενο- παρέμβαση.
Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «η προσπάθεια μείωσης και απαξίωσης του κόμματος, του προέδρου και στελεχών με τεράστιες μάχες απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Κυβέρνησης Μητσοτάκη που επιχειρείται το τελευταίο διάστημα από κύκλους – δυστυχώς- εντός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκει απέναντί της τα δεκάδες χιλιάδες αγανακτισμένα πλέον μέλη του κόμματος. Είναι καιρός το κόμμα μας να γυρίσει σελίδα και να επιστρέψει στη σωστή τροχιά, με σημείο επανεκκίνησης το συνέδριο του Οκτωβρίου» τονίζεται μεταξύ άλλων στο κείμενο – παρέμβαση που υπογράφει το «Κίνημα Μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».
«Από δω και πέρα θα πρέπει να εμπνέουμε και να πείθουμε για να ξαναγίνουμε ελκυστικοί στην κοινωνία που στενάζει, οφείλουμε με κατανοητό σε όλους τρόπο να περιγράψουμε τι ακριβώς μπορούν να περιμένουν από εμάς οι φτωχότεροι, οι αποκλεισμένοι και τα συνήθως στρώματα/θύματα (όπως τα μεσαία) αυτού του τόπου» προσθέτουν.
Συγκεκριμένα το κείμενο υπογράφεται από:
34 Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
15 Συντονιστές/ίστριες και αν. συντονιστές/ίστριες Νομαρχιακών Επιτροπών
100 Μέλη συντονιστικών οργάνων και μέλη Νομαρχιακών Επιτροπών
68 Συντονιστές/ίστριες & αν. συντονιστές/ίστριες Οργανώσεων Μελών (ΟΜ)
105 Μέλη συντονιστικών οργάνων των Ο.Μ.
9 Στελέχη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
539 Μέλη του κόμματος από όλη την Ελλάδα
Την ίδια ώρα παρατίθεται διαδραστικός σύνδεσμος στον οποίο μπορεί ο καθένας και η καθεμία να μπει και να συνυπογράψει το κείμενο των 870 ΕΔΩ
Αναλυτικά το κείμενο
Εμείς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
• Εμείς που είδαμε τις επιθυμίες μας και τις αποφάσεις μας για ένα μεγάλο κόμμα της κυβερνώσας Αριστεράς που θα εμπεριέχει την κοινωνία να αναβάλλονται κατ’ εξακολούθηση
• Εμείς που παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια για τις μεγάλες αλλαγές στο κόμμα μας οι οποίες ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν στο βωμό συμβιβασμών με μηχανισμούς φιλοδοξιών φραξιών και προσώπων
• Εμείς που ψηφίσαμε και στηρίζουμε τον Πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη ως την νέα ελπίδα για τις μεγάλες αλλαγές τόσο στο κόμμα όσο και στη χώρα μας
• Εμείς που πιστεύουμε πως το όραμα της Σύγχρονης Αριστεράς και της μεγάλης Προοδευτικής Δημοκρατικής Παράταξης μπορεί και πρέπει να γίνει πράξη μέσω του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
Δεν μπορούμε να μένουμε πλέον με σταυρωμένα χέρια βλέποντας συγκεκριμένα στελέχη και ομάδες μέσα στο κόμμα μας που σε αγαστή συνεργασία με τη κομματική γραφειοκρατία ροκανίζουν μεθοδικά τόσο τον πρόεδρο σ. Στέφανο Κασσελάκη όσο και το ίδιο το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, για το οποίο έχουμε δώσει τεράστιο αγώνα από το 2012.
Δεν μπορούμε πλέον να ανεχόμαστε τη συστηματική καταστρατήγηση συλλογικών αποφάσεων από την οργανωτική ηγεσία (όπως πρόσφατα με την απόφαση της ΚΕ για τον χρόνο σύστασης και την σύνθεση της ΚΟΕΣ) που μοναδικό στόχο έχουν να φρενάρουν (αν όχι να σαμποτάρουν) δημοκρατικές εξελίξεις και αλλαγές στο κόμμα, απέναντι στις διαθέσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας μελών και φίλων του.
Η προσπάθεια μείωσης και απαξίωσης του κόμματος, του Προέδρου και στελεχών με τεράστιες μάχες απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Κυβέρνησης Μητσοτάκη που επιχειρείται το τελευταίο διάστημα από κύκλους – δυστυχώς- εντός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκει απέναντί της τα δεκάδες χιλιάδες αγανακτισμένα πλέον μέλη του κόμματος.
Είναι καιρός το κόμμα μας να γυρίσει σελίδα και να επιστρέψει στη σωστή τροχιά, με σημείο επανεκκίνησης το συνέδριο του Οκτωβρίου.
Εκεί καλούμαστε να βάλουμε τα θεμέλια για:
Ένα κόμμα που η κορυφή της κομματικής πυραμίδας θα χαμηλώσει για να είναι κοντά στη βάση.
Ένα κόμμα ανοιχτό στη κοινωνία όπου θα ακούγεται η βάση σε όλα τα ζητήματα.
Ένα κόμμα χωρίς γραφειοκρατία που θα απαρτίζεται από στελέχη βγαλμένα μέσα από τον κοινωνικό ιστό. Που στέλεχος και μέλος θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και θα πορεύονται χέρι- χέρι δουλεύοντας μέσα στην κοινωνία για να καταφέρουν να κερδίσουν τους συσχετισμούς δυνάμεων.
Ένα κόμμα της Κυβερνώσας Αριστεράς, ισχυρό που θα εκφράζει το σύνολο των Προοδευτικών Δημοκρατικών πολιτών.
Ένα κόμμα που θα κρατά ψηλά την Αριστερή, Προοδευτική του ταυτότητα προασπίζοντας με αλήθεια και εντιμότητα τα συμφέροντα των πολλών.
Ένα κόμμα που θα αντλεί ιδέες για τον στρατηγικό του σχεδιασμό μέσα από τις ζυμώσεις με τα μέλη και την κοινωνία. Που θα είναι εκεί να εκφράσει τις ανάγκες χωρίς να χάνει την στοχοπροσήλωσή του που δεν είναι άλλη από την αξιοπρέπεια των πολιτών.
Ένα κόμμα με συνοχή και ομοιογένεια. Με πραγματική πολιτική ενότητα και όχι ενότητα για την ενότητα. Ένα κόμμα που θα καταλήγει σε μία πολιτική θέση και θα ακολουθεί μία πολιτική γραμμή που θα στέκεται σε δύο άξονες: στο να πολεμά τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και να είναι σε θέση να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα ευνοούν τηνκοινωνία.
Ένα κόμμα που θα επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του με τις δομές της κοινωνίας όπως δημόσια διοίκηση, συνδικαλιστικό κίνημα και τοπική αυτοδιοίκηση.
Ένα κόμμα της Πατριωτικής Αριστεράς που σέβεται τις διεθνείς συνθήκες και μάχεται για την Εθνική ανεξαρτησία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Χώρας μας.
Από δω και πέρα θα πρέπει να εμπνέουμε και να πείθουμε για να ξαναγίνουμε ελκυστικοί στην κοινωνία που στενάζει, οφείλουμε με κατανοητό σε όλους τρόπο να περιγράψουμε τι ακριβώς μπορούν να περιμένουν από εμάς οι φτωχότεροι, οι αποκλεισμένοι και τα συνήθως στρώματα/θύματα (όπως τα μεσαία) αυτού του τόπου.
Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε στους πολλούς, ότι αν αύριο μας εμπιστευθούν το τιμόνι της χώρας και τις τύχες τους, θα πρέπει για παράδειγμα να ξέρουν από τώρα…:
• Εάν το εισόδημα των εργαζομένων θα φτάνει για μια «καλύτερη ζωή». Αν θα ‘χουν συλλογική σύμβαση και εργασιακά δικαιώματα
• Εάν τα «τιμημένα γηρατειά» της Χώρας μας θα μπορούν να έχουν αξιοπρεπή διαβίωση και όχι πετσοκομμένες συντάξεις
• Εάν οι ασθενείς θα βρίσκουν ικανοποιητική και δωρεάν περίθαλψη στο σύστημα Υγείας
• Εάν οι επιστήμονες θα αμείβονται αξιοπρεπώς στο δημόσιο και την αγορά εργασίας
• Εάν οι μαθητές του Λυκείου θα ‘χουν και με μας τη βάσανο των πανελλαδικών και αν οι γονείς τους θα υποχρεώνονται στα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα, εις βάρος της ποιότητας ζωής ολόκληρης της οικογένειας, αλλά και εις βάρος του αγαθού της ίδιας της γονεϊκότητας
• Εάν οι μικρομεσαίοι θα έχουν την ευκαιρία τους στην χρηματοδότηση από τις τράπεζες
• Εάν θα μπει ένα τέλος στην ασυδοσία των τραπεζών, την κλοπή της λαϊκής περιουσίας, τα κόκκινα δάνεια, σε αντιδιαστολή με σκανδαλώδεις χαριστικές ρυθμίσεις και ευνοιοκρατία στις ελίτ, τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους φίλους τους, τα πληρωμένα «πιστόλια» των ΜΜΕ (πχ Πρώτο Θέμα) και κάθε λογής απατεώνες
• Εάν θα αξιοποιήσουμε τη μεγάλη δυναμική της περιφέρειας και των αγροτών στην οποία πρέπει να στηριχθούμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση.
• Εάν οι μετανάστες που είναι εδώ ως εργατικά και αγροτικά χέρια, θα εξασφαλίζουν επιβίωση, μόρφωση και το δικαίωμα πολιτογράφησης των παιδιών τους
• Εάν η Δικαιοσύνη θα παρέχεται γρήγορα και αποτελεσματικά και δεν θα «χαϊδεύει» τις διεφθαρμένες ελίτ, την ώρα που θα «δαγκώνει» τους ξυπόλυτους
• Εάν τα δημόσια αγαθά, η ενέργεια, το νερό κλπ. θα παραμείνουν δημόσια και σε προσιτές τιμές για όλους
• Εάν οι άνθρωποι του πολιτισμού θα καταφέρουν να δημιουργούν ελεύθεροι με αξιοπρέπεια και ασφάλεια
Πάνω σε όλα αυτά, και ακόμα παραπάνω, θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να εκπονήσουμε ένα ρεαλιστικό και πλήρως κατανοητό πρόγραμμα διακυβέρνησης έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία να επανέλθει στη Κυβέρνηση και να δώσει ανάσα σε όλα αυτά τα κοινωνικά στρώματα που στραγγαλίζονται από τη σκληρά νεοφιλελεύθερη πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Ένα πρόγραμμά που θα ξαναδώσει στο Λαό το δικαίωμα στην ευτυχία που έχει στερηθεί εδώ και δεκαετίες.
Αυτό το κόμμα που θα φτιάξουμε όλοι μαζί έρχεται από μακριά και κοιτάει στο μέλλον. Θα είναι συγκρουσιακό; Ναι. Γιατί έχει ιστορία. Την ιστορία της Αριστεράς στο πεδίο, στους χώρους δουλειάς, στον δρόμο, στο κοινοβούλιο.
Ένα κόμμα που θα σέβεται την ιστορική μνήμη εκείνων που πάλεψαν και έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία. Που θα στέκεται ασπίδα και κυματοθραύστης μπροστά από στελέχη, μέλη και φίλους που θα δίνουν τη μάχη. Για να ακολουθήσουν πολλές ακόμη μάχες και πολλές νίκες μέχρι την τελική.
Εμείς λοιπόν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφασίζουμε να πάρουμε το κόμμα στα χέρια μας καλώντας τις δεκάδες χιλιάδων μελών να πυκνώσουν τις γραμμές του κινήματος μας.
Ένα «Κίνημα Μελών» δίχως πάτρωνες μακριά από κομματικούς βαρόνους.
Ένα κίνημα, που ακόμα και τώρα, την ύστατη στιγμή, θα πρέπει να εμπιστευτεί με ενεργό τρόπο η ηγεσία, να το καταστήσει εμπροσθοφυλακή του εγχειρήματος και να γεφυρώσει την απόστασή της από την οργανωμένη βάση του κόμματος έτσι ώστε να μη παραμείνει βορά και εύκολη λεία στις διαθέσεις του κομματικού κατεστημένου και των υπονομευτών της!
Ένα κίνημα πραγματικά των μελών!
Όλα τα ονόματα
ΑΓΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΙΩ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΒΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ)
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
ΑΛΕΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΝΟΤΙΑ ΑΘΗΝΑ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΚΑΙΤΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)
ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΓΚΙΖΑ ΡΑΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΑΡΤΑ)
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)
ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΝΟΤΙΑ ΑΘΗΝΑ)
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΕΥΒΟΙΑ)
ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΗΜΑΘΙΑ)
ΚΑΪΝΑΝΑ ΠΕΓΚΥ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΑΤΤΙΚΗ)
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΟΝΟΜΟΔΗ ΕΛΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΑΤΤΙΚΗ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΝΟΤΙΑ ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΑΝΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΝΟΤΙΑ ΑΘΗΝΑ)
ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΑΤΤΙΚΗ)
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ)
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΗΠΕΙΡΟΣ)
ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΑΧΑΪΑ)
ΡΕΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ)
ΑΓΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ν.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ν.Ε. ΘΕΑΜΑΤΟΣ-ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ν.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ν.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ν.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ν.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ν.Ε. ΔΕΚΟ
ΣΕΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ν.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΡΑΚΑΣ ΣΑΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ν.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ν.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΙΟΥΛΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟΨΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ν.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΥΖΟΥΚΗ ΝΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΟΝΙΚΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΪΤΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΛΑΙΡΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΚΙΕΡΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΑΡΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΟΥΚΟΓΛΟΥ ΕΥΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΦΥΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΦΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΑΡΤΕΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ ΤΑΣΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΕΚΟ
ΚΕΦΑΛΑ ΞΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΙΝΥΟΥΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΚΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΡΕΤΣΗ ΜΑΙΡΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΕΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΦΡΕΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΗΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗ ΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΟΥΡΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΕΚΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΤΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΤΑΛΑΡΔΑΣ ΦΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΝΑΝΣΥ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΩ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΟΛΑΤΟΥ ΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΙΣΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΩΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΡΙΒΛΗ ΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΖΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΑΦΟΣ ΧΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΙΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΖΩΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΙΝΑ) ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΘΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΑΡΒΑΛΗ ΡΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΣΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ ΒΙΚΥ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΨΥΧΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΒΔΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΕΥΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΟΡΩΠΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΜΕΣΑΤΙΔΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΕΤΑΚΗ ΑΓΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ
ΑΡΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΡΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΥΓΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΝΙΚΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΥΡΤΩ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΙΛΙΣΙΩΝ
ΒΑΔΕΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΒΑΔΕΒΟΥΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΖΕΦΥΡΙΟ
ΒΑΖΑΚΑ ΚΑΙΤΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΑΖΟΥΡΑ ΣΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΒΑΚΑΛΑ ΡΟΔΟΠΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΑΣ
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΒΙΚΥ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΒΑΚΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Β. ΡΗΝΑΝΙΑΣ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ
ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΒΑΡΛΑΜΗ-ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Β’ Ο.Μ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΒΑΤΙΣΤΑ ΣΑΝΤΥ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΒΕΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΒΕΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΒΕΛΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΒΕΛΛΙΟΥ ΒΑΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΒΕΝΙΚΟΥΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΒΕΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΒΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΒΛΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΝΔΡΟΥ
ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΪΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΛΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΖΩΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΔΥΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΒΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΒΟΥΤΥΡΑ ΝΑΤΑΣΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΡΑΧΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΒΥΖΟΥΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΑΖΗ ΝΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Β’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Α’ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΓΕΡΑΣΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΚΟΛΩΝΟΥ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΓΙΟΡΜΠΑΛΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΡΟΥ
ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΡΟΥ
ΓΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΓΚΟΓΚΟΥ ΞΑΝΘΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΓΚΟΛΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΓΚΟΜΟΖΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΛΥΚΟΥ ΒΑΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. ΗΠΑ
ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΝΔΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΓΡΑΤΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΠΡΑΧΑΜΙ
ΓΩΓΟΥ ΕΥΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΔΑΝΑΜΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΡΟΥ
ΔΑΝΑΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΩΡΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΡΟΥ
ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΔΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΑΡΑΜΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. 5ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΙΡΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΔΕΡΒΙΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Α’ ΟΜ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΕΡΒΙΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Α’ ΟΜ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΙΖΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Α’ ΟΜ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Α’ ΟΜ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΔΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΔΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΟΥΦΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΔΡΙΤΣΑΚΗ ΓΙΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΑΛΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΕΛ ΚΟΥΡΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. Β’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΖΑΡΜΠΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΛΟΣ 1ης Ο.Μ. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΖΑΡΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΖΑΦΟΛΙΑ ΕΦΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΓΩΓΩ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Β’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΖΙΑΡΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΙΡΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΡΙΡΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Β. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΙΓΓΛΙΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΙΓΝΑΝΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΙΓΝΑΝΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΖΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΚΑΛΑΒΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΑΛΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΑΛΕΣΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΒΙΒΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΚΑΛΟΧΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΑΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΚΑΜΑΡΑ ΚΑΛΙΟΠΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΑΜΗΛΟΥ ΒΑΛΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΑΜΟΥΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΠΡΑΧΑΜΙ
ΚΑΝΑΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΑΡΑΛΗ ΕΡΣΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΡΑΦΥΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ – ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ
ΚΑΡΛΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΡΛΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΑΣ
ΚΑΡΥΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΑΣΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΑΤΑΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΚΟΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΚΟΣ ΧΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΚΑΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΘΗΡΑΣ
ΚΑΤΟΠΩΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΑΤΣΙΦΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΚΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΚΙΖΗΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΙΟΠΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΙΠΕΡΙ ΜΑΡΙ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΙΠΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΚΙΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΛΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΑΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΛΕΚΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ-ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ
ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΚΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΜΜΕ ΕΡΤ
ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΟΚΚΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΠΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΚΟΡΙΛΗ ΑΝΔΡΕΑΝΑ ΜΕΛΟΣ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΙΩ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΚΟΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΚΟΤΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΚΟΤΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Α’ ΟΜ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΟΥΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΒΑΚΟΥ ΟΛΓΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Α’ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΥΡΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΟΥΡΟΥ-ΔΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΣΤΡΟΥΣ
ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΦΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΚΡΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΡΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΡΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΡΙΘΙΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΙΘΙΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΚΥΡΑΛΕΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΙΛΙΣΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΟΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΡΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ-ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΩΣΤΟΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΩΤΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΛΑΒΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΛΑΓΑΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΛΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΛΑΠΑ ΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Β’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΛΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΣΤΡΟΥΣ
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Β’ Ο.Μ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΛΕΜΠΕΣΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. Β’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΛΙΑΒΕΡΗ ΜΙΚΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΛΙΓΩΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΛΟΓΙΟΤΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΓΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΛΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΜΑΣΤΑΜΠΑ
ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΜΑΚΡΗ ΑΓΛΑΪΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΜΑΚΡΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΛΟΣ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΑΛΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΥΜΗΤΤΟΥ-ΔΑΦΝΗΣ
ΜΑΜΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΜΑΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΜΑΝΙΟΥ ΠΑΡΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΝΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΡΑΦΗΝΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΝΙΑ ΜΕΛΟΣ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΜΑΡΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΜΑΣΑΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΤΡΑΚΟΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΜΕΓΚΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΑΝΘΗ ΜΕΛΟΣ Β’ Ο.Μ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕΛΛΕ ΜΥΡΣΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΜΕΛΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΜΕΝΤΖΟΣ ΝΑΣΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΜΕΝΤΖΟΥ ΝΑΝΤΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΜΕΡΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΜΗΛΙΟΥ ΜΑΙΡΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΜΙΛΕΡ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΙΛΙΣΙΩΝ
ΜΙΧΑΛΑ ΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΜΟΤΣΕΝΙΓΓΟΥ ΜΑΙΡΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Α’ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΜΟΥΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΜΠΑΪΛΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΜΠΑΪΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΜΠΑΪΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΜΠΑΪΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΜΠΑΪΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΜΠΑΪΛΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΜΠΑΪΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΣΥΝΟΔΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΠΕΥΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΖΑΧΑΡΩΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΕΛΒΙΡΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΖΕΦΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΜΠΕΖΕ ΛΟΥΚΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΕΡΗ ΜΑΡΘΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΜΠΕΡΤΟΥΜΗ ΜΠΕΚΥ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΜΠΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΜΠΟΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΜΠΟΤΕΛΗΣ ΜΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΜΠΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΜΠΟΥΦΗ ΑΝΤΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΤΗΝΟΥ
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Α’ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΝΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
ΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΝΙΚΟΥ ΒΑΝΕΣΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΝΤΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΪΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΝΤΕΛΑΚΟΥ ΛΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΟΛΟΥ
ΝΤΟΓΑΤΖΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΞΟΥΡΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΕΛΟΣ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΘΗΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΖΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΠΑΛΙΜΕΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Β΄ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ-ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ-ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΚΑΒ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΚΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΤΡΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΗ ΜΕΛΟΣ 2ης Ο.Μ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΨΥΧΙΚΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΛΙΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΝΟΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΠΙΛΑ ΑΣΤΕΡΟΠΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΙΛΙΣΙΩΝ
ΠΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΠΑ
ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΒΑΣΩ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΒΙΒΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΠΙΛΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΙΠΙΝΗ ΧΑΡΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 2ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΠΛΑΓΕΡΑ ΜΑΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΛΥΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΛΙΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΛΑ ΜΕΛΟΣ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΟΛΟΝΟΥ -ΣΕΠΟΛΙΩΝ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ 1ης Ο.Μ. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΟΥΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΘΗΣΕΙΟΥ
ΠΟΥΤΣΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΡΑΒΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΡΑΜΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΡΕΒΒΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΡΕΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΡΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΡΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΔΥΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΡΟΔΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΡΟΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΘΗΡΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΘΗΡΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΑΒΡΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΨΥΧΙΚΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΝΕΛΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΣΑΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Π. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
ΣΑΜΣΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΑΡΡΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΥΛΑΙΑΣ
ΣΑΦΛΑΓΙΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΣΑΦΛΑΓΙΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΣΒΕΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΒΕΤΣΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΙΑΦΛΕΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΣΙΜΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΣΙΝΤΟΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΣΙΣΤΟΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ (ΙΣΑΑΚ) ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΙΡΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΣΚΛΙΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΣΚΟΥΛΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Δ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΚΟΥΜΠΕΡΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΚΡΗΝΗΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΚΟΥΡΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΣΜΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
ΣΜΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΑΣ
ΣΟΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΣΟΥΛΑ ΦΑΙΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΣΠΑΝΟΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 4ης Ο.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΣΠΡΑΟΥΤ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΣΤΑΗ ΑΝΤΕΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΣΤΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΛΙΜΟΥ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΦΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ – ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΤΑΥΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. Η/Β -ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΙΓΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΣΩΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΑΓΚΟΖΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΤΑΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΑΞΕΙΔΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΤΗΝΟΥ
ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ ΤΖΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ
ΤΑΤΣΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΘΗΣΕΙΟΥ
ΤΖΑΤΖΑΡΑ ΒΑΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΖΙΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΖΩΡΤΖΗ ΛΑΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΤΟΥΝΤΑ ΒΑΣΩ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΝΔΡΟΥ
ΤΡΕΧΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΤΡΕΧΑ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΡΙΓΚΑ ΔΑΦΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΤΡΙΠKOY ΛΙΤΣΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 2ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΡΙΨΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΤΡΟΥΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΔΑΦΝΗΣ
ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΝΩΣΟΥ
ΤΣΑΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΟΡΟΥ
ΤΣΑΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΟΡΟΥ
ΤΣΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΑ ΜΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΤΣΑΜΗ ΒΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΣΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΣΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Β’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΣΑΦΑΡΗ ΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΝΩΣΟΥ
ΤΣΕΧΙΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ-ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ
ΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ
ΤΣΙΠΙΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΤΖΕΝΗ ΜΕΛΟΣ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΣΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΨΥΧΙΚΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΤΣΟΥΠΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΦΑΚΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΡΕΝΤΗ
ΦΕΡΕΝΤΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Β. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΦΡΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΦΩΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Β’ Ο.Μ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΩΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΑΝΔΡΟΥ
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΩ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΑΣ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΡΤΑΣ
ΧΑΠΠΑ ΚΑΙΤΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΧΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΑΣΣΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΙΛΙΟΥ
ΧΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΙΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΣΥΡΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΕΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΕΛΟΣ 3ης Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΧΑΣΙΑΣ-ΦΥΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΧΑΤΖΙΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑΝ
ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΚΥΨΕΛΗΣ -ΠΛ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥ ΑΡΓΥΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. ΝΑΞΟΥ
ΧΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Α’ ΟΜ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Μ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
CURTIS ELIZABETH ELIZA ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
MACIA LOPEZ MARGARITA SOLEDAD ΜΕΛΟΣ Ο.Μ. Ν. ΣΜΥΡΝΗ
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