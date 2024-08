Στρώνει χαλί η Βενετία, έναρξη με «Σκαθαροζούμη», έπονται Σιγκούρνι Γουίβερ, Ρίτσαρντ Γκιρ

Επιπλέον, εκτός από τις καθιερωμένες προβολές, αναμένονται Conversations και Masterclasses στην ολοκαίνουρια Match Point Arena, που έχει στηθεί στο Tennis Club Venezia. Η βετεράνος της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, η οποία θα λάβει Τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της μαζί με τον επίσης τιμώμενο σκηνοθέτη Πίτερ Γουέαρ, αλλά και ο διάσημος πρωταγωνιστής Ίθαν Χοκ θα μιλήσουν και θα διδάξουν σε live streaming.

Τα Conversations of The Art and Craft of Cinema περιλαμβάνουν και κουβέντα με τον συνθέτη Νικόλα Πιοβάνι (βραβευμένο με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η Ζωή Είναι Ωραία»), τον εμβληματικό σκηνοθέτη Κλοντ Λελούς, την τραγουδίστρια, συνθέτη και ηθοποιό Μπαρμπαρά Πραβί και το γόη της αμερικάνικης κινηματογραφικής βιομηχανίας Ρίτσαρντ Γκιρ. Ανυπομονούμε.

Ειδήσεις Τώρα

