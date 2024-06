Η Αχαιή διεθνής συγγραφέας και σεναριογράφος Εύη Φωτοπούλου, καλεσμένη στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος»

Η διεθνής καλλιτέχνης Εύη Φωτοπούλου - by Evi Photopoulos που έχει γεννηθεί στην Πάτρα και μεγαλώσει στο Αίγιο ενώ σήμερα ζει μεταξύ Χανίων και εξωτερικού, έχει διακριθεί ως εικαστικός, παρουσιάζοντας το έργο της σε περισσότερες από 200 εκθέσεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων μουσείων, μπιενάλε και καλλιτεχνικών φόρουμ.

Οι πίνακές της εκτίθενται ως μόνιμες εγκαταστάσεις σε γνωστά μουσεία και ιδιωτικές συλλογές παγκοσμίως, ενώ από το 2016, το έργο της βρίσκεται στο ARTPRICE ανάμεσα στους σύγχρονους δασκάλους της τέχνης.

https://www.eviphotopoulos.com/Bio

Πέρα από την επιτυχία της στις εικαστικές τέχνες, η πολυτάλαντη δημιουργός Εύη Φωτοπούλου που αυτές τις μέρες θα είναι στο αγαπημένο της Αίγιο, μία επιστροφή στη γενέτειρα της, σχεδόν 36 χρόνια μετά καθώς είναι καλεσμένη στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος», που διοργανώνει ο Δήμος Αιγιαλείας από 24 έως 30 Ιουνίου 2024, έχει διακριθεί & σε διάφορους άλλους τομείς. Ως τραγουδοποιός, βραβεύτηκε στα Global Music Awards για τον ύμνο της στην Ελευθερία και το "Bird of Freedom".

Εργάζεται & στον τομέα του κινηματογράφου, έχοντας λάβει διακρίσεις ως κινηματογραφίστρια και σεναριογράφος. Οι ταινίες της μικρού μήκους I a tiny drop με θέμα το Νερό και τον Πλανήτη βραβεύτηκε διεθνώς και σε διεθνή Φεστιβάλ αλλά και οργανισμούς όπως VOICES OF THE WATERS - WORLD AMNESTY as OREGON and HARVARD. Επίσης το "The Black Wine of Eros," πήρε την 1η θέση στο New York Film Festival αλλά και ξεχώρισε και στο Cannes Film Festival.

Η Εύη Φωτοπούλου επικοινώνησε με το thebest.gr, γνωρίζοντας μας το έργο της ενώ ιδιαίτερη εντύπωση έκανε και το γεγονός πως η Αχαιή αυτή δημουργός είναι και συγγραφέας με την τριλογία της φαντασίας, «Warriors Of Hallan – Πολεμιστές του Χάλαν» να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του μεγάλου Αμερικανικού κινηματογραφικού στούντιο της Warner Bros. Η Εύη Φωτοπούλου, όπως αναφέρει, έχει λάβει σημαντικά βραβεία από Διεθνείς Διαγωνισμούς Βιβλίου όπως ScreenCraft Cinematic Book Competition- Literary Book Awards -Silver Star ενώ πήρε το 1ο Βραβείο -ανάμεσα σε 46 χώρες συμμετοχών- στο New Media Film Festival για την προαναφερόμενη τριλογία βιβλίων της, "Warriors of Hallan," με κριτές διακεκριμένους επαγγελματίες από τη βιομηχανία του κινηματογράφου όπως Marvel, HBO, Amazon, BBC, PBS, Fox, Hulu, Simon & Schuster, Rolling Stone και τα μουσικά βραβεία Grammys. Το 1ο βιβλίο της σειράς THE GOLDEN AGE κυκλοφορεί από την Αmazon, https://www.amazon.com.

Ακόμα όπως υπογραμμίζει η ίδια, σενάρια μεγάλου μήκους ταινιών που έχει γράψει, όπως "The Island of Sirens" Star by Mistake, Roby Jones, My Blue God and The Night of Roses συνεχίζουν να λαμβάνουν διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς Σεναρίου σε Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες, και πρόσφατα στη Σεούλ και προσεχώς θα συμμετάσχουν σε Λονδίνο, Κύθνο και Galway Film Festival.

Πρόσφατα τής έγινε πρόταση να γράψει το σενάριο της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής με τίτλο THE LOST SHIP.