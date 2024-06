Ο "Ιερεμίας Τζόνσον" θεωρείται από τους φαν, η καλύτερη ταινία με ήρωα έναν ορεσίβιο

To σενάριο είχαν υπογράψει οι Edward Anhalt και John Milius.

Ένας απ’ αυτούς δικαιωματικά είναι και ο 87χρονος σήμερα Robert Redford . Ο αγαπητός βετεράνος σταρ έχει πρωταγωνιστήσει με τον Πολ Νιούμαν στο βραβευμένο με 4 Όσκαρ, «Butch Cassidy and the Sundance Kid - Οι Δύο Ληστές» (1969) του Τζορτζ Ρόι Χιλ αλλά και στον «The Electric Horseman – Ο Ηλεκτρικός Καβαλάρης» (1979) του Σίντνει Πόλακ, ταινίες που εκτιμώνται από τους σινεφίλ ειδικά οι "Δύο Ληστές".

Ο «Ιερεμίας Τζόνσον, ο αλύγιστος» μπορεί να συγκριθεί μόνο με το φιλμ με πρωταγωνιστή τον Richard Harris «Man in the Wilderness» (1971) σε σκηνοθεσία Richard C. Sarafian και το φιλμ με τον Leonardo DiCaprio, «The Revenant» με την αξιομνημόνευτη σκηνή της πάλης του Ντι Κάπριο με μία πελώρια αρκούδα.

Μπορείτε να αναζητήσετε να δείτε το «Jeremiah Johnson» σε streaming στο Prime και στην πλατφόρμα Apple TV+

Credit φωτογραφίας: Legion-Media.