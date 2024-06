Στις 29-8 στις Ελληνικές αίθουσες το πολυαναμενόμενο φιλμ "Alien: Romulus"

Την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2024 προγραμματίζεται για έξοδο στις Αμερικάνικες αίθουσες το «Alien: Romulus» και λίγες μέρες μετά, στις 29/8 αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα του στα Ελληνικά σινεμά σε διανομή της Feelgood. Το διαφημιστικό πόστερ της ταινίας μάλιστα φιγουράρει ήδη στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας επαναφέρει το εξαιρετικά επιτυχημένο franchise των ταινιών "Alien" πίσω στις ρίζες του: Καθώς εξερευνούν τα βαθιά νερά ενός εγκαταλειμμένου διαστημικού σταθμού, μια ομάδα νεαρών αποικιστών του διαστήματος έρχονται αντιμέτωποι με την πιο τρομακτική μορφή ζωής στο σύμπαν.

Στη ταινία πρωταγωνιστούν οι Cailee Spaeny (“Priscilla”), David Jonsson (“Agatha Christie’s Murder is Easy”), Archie Renaux (“Shadow and Bone”), Isabela Merced (“The Last of Us”), Spike Fearn (“Aftersun”), Aileen Wu.

Ο 46χρονος Fede Alvarez (“Evil Dead,” “Don’t Breathe”) από το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης υπογράφει τη σκηνοθεσία ενώ έχει γράψει & το σενάριο με τον συχνό συνεργάτη του Rodo Sayagues (“Don’t Breathe 2”) που είναι βασισμένο σε χαρακτήρες που δημιούργησαν οι Dan O’Bannon και Ronald Shusett.

Παραγωγός στην ταινία “Alien: Romulus” είναι ο σπουδαίος Βρετανός σκηνοθέτης Ridley Scott (“Napoleon”), ο οποίος και σκηνοθέτησε την συγκλονιστική πρωτότυπη ταινία “Alien” του 1979 με την Σιγκούρνι Γουίβερ που έχει γράψει κινηματογραφική ιστορία.

Ο Ρίντλει Σκοτ ήταν παραγωγός και σκηνοθέτης και των ταινιών του φραντσάιζ, “Prometheus” το 2012 και “Alien: Covenant" το 2017 με τους Michael Fassbender, Noomi Rapace και Katherine Waterston.