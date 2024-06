Η ταινία "Νταααααλί!" του Κουεντίν Ντουπιέ κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 6-6 στη χώρα μας

Tην Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024, ξεκινά να προβάλλεται στη χώρα μας σε διανομή της Weird Wave, η ταινία «Νταααααλί!» του Κουεντίν Ντουπιέ & την πρώτη μέρα προβολών της πολυαναμενόμενης αυτής παραγωγής, ο κινηματογράφος Στέλλα στην οδό Τενέδου 34, Φωκίωνος Νέγρη, στην Κυψέλη, στην Αθήνα, φιλοξενεί δύο εκλεκτούς καλεσμένους που θα προλογίσουν την ταινία (8.40 μ.μ.).

Ο κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Καντέα Παπαδόπουλος που συνεργάζεται με το περιοδικό Αθηνόραμα, θα μιλήσει για τον πάντα απρόβλεπτο, ιδιοσυγκρασιακό Κουεντίν Ντουπιέ, ενώ η εικαστικός Μάρω Μιχαλακάκου θα μας μυήσει στο μοναδικό σύμπαν του Ισπανού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί (1904-1989).

Αναμένεται να είναι μια απολαυστική βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο υπερρεαλιστή ζωγράφο, τον οποίο, στην ταινία, ενσαρκώνουν 5 ηθοποιοί σε διαφορετική ηλικία. Μία ελεύθερη ερμηνεία του εκκεντρικού Καταλανού, σε ύφος Μπουνιουέλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το φιλμ «Νταααααλί!» έκανε 500.000 εισιτήρια στη Γαλλία, προβλήθηκε στο 80o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ ήταν & η ταινία λήξης στο 24ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος τον περασμένο Απρίλιο.

Η εικαστικός Μάρω Μιχαλακάκου ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Η δουλειά της (γλυπτική, ζωγραφική, σχέδια, περφόρμανς και φιλμ) είναι πολυδιάστατη με έντονες κοινωνικές και πολιτιστικές αναφορές. Έργα της ανήκουν στις συλλογές σημαντικών καλλιτεχνικών ιδρυμάτων, όπως το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγο, το Μουσείο Solomon R. Guggenheim, η Tate Britain και η Κρατική Συλλογή της Γαλλίας (FNAC). Αυτό το διάστημα συμμετέχει στην έκθεση «By Way Of: Material and Motion in the Guggenheim Collection» στο Guggenheim New York.

Το «Ντααααλί!» του Κουεντίν Ντουπιέ, που ελπίζουμε να έρθει για προβολή και στην Πάτρα, είναι μια απολαυστική, τρελή κωμωδία με θέμα τον σπουδαίο υπερρεαλιστή ζωγράφο.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η Τζουντίθ, γαλλίδα δημοσιογράφος, συναντά τον Σαλβαντόρ Νταλί αρκετές φορές, σχετικά με μια πιθανή συνέντευξη, την οποία ο ιδιόρρυθμος καλλιτέχνης πεισματικά αρνείται. Η δημοσιογράφος επιμένει να τον ενοχλεί για ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τον ζωγράφο, το οποίο όμως αποδεικνύεται δύσκολο να γυριστεί, ιδίως όταν ο Νταλί, οδηγώντας τη Rolls-Royce του στην παραλία, αχρηστεύει τη κάμερα πριν την έναρξη των γυρισμάτων…

Θα γυριστεί ποτέ αυτή η ταινία;

Μία εξωφρενική «βιογραφία» του Νταλί, απρόσμενη και εκκεντρική όπως ο κορυφαίος Ισπανός ζωγράφος Σαλβαντόρ Νταλί, τον οποίο ενσαρκώνουν 5 ηθοποιοί σε διαφορετικές ηλικίες -αλλά όχι απαραίτητα και σε διαφορετικές εποχές!

Παράλογη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο της λεπτό, η ταινία του Ντουπιέ, καταστρατηγεί σκόπιμα τη γραμμικότητα και την αληθοφάνεια της αφήγησης, «διογκώνει» τον larger than life ήρωά της (όπως εξάλλου ήταν στην πραγματικότητα ο εγωπαθής Νταλί) και «χτίζει» έναν κωμικό ρυθμό που συμπαρασύρει τον θεατή, ιδιαίτερα μέσα από τις ερμηνείες των πέντε ηθοποιών που ενσαρκώνουν τον σπουδαίο υπερρεαλιστή ζωγράφο με το υπερτροφικό «εγώ».

Χωρίς ίχνος πολιτικής ορθότητας, ο Νταλί εμφανίζεται σε μια σειρά από αδιανόητα περιστατικά μέσα από τα οποία το όνειρο και η φαντασία μπλέκονται με την πραγματικότητα σε ένα αξεδιάλυτο σύνολο, του οποίου τα όρια είναι εντελώς ρευστά. Στο πλαίσιο αυτό, η ηλικία του καλλιτέχνη αλλάζει ακόμα και στην ίδια σκηνή, ενώ ο Νταλί πυροβολεί …ανθρώπους και ζώα, γαϊδούρια περπατούν ανάποδα και πιάνα ουρούν, υπό τους ήχους μιας επαναλαμβανόμενης, υπνωτιστικής μελωδίας!

Ένα μοναδικό σχόλιο στη σόου μπιζ, την κινηματογραφική βιομηχανία, τις δημοπρασίες έργων τέχνης και βέβαια στον ανεπανάληπτο, μεγαλομανή Σαλβαντόρ Νταλί.

Μία ξεκαρδιστική, αταξινόμητη, κινηματογραφική φάρσα που κάποιοι θα λατρέψουν και κάποιοι θα μισήσουν, αλλά όλοι πρέπει να δουν!

Από τον μοναδικό Κουεντίν Ντουπιέ (Απίστευτο κι όμως αληθινό) ο οποίος, στη πιο ιδιαίτερη ταινία της καριέρας του, επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά την αντισυμβατική ματιά και το απαράμιλλο κινηματογραφικό στιλ του.