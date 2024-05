Eurovision 2024: Η Έλενα Παπαρίζου είναι το παντοτινό δικό μας “Number One” - ΒΙΝΤΕΟ

Μετά την Ελένη Φουρέιρα στον Α’ Ημιτελικό που σάρωσε με τσιφτετέλι και “Fuego” στη σκηνή της Eurovision 2024, το επόμενο πολυαναμενόμενο act ήταν αυτό της Έλενας Παπαρίζου με το “My Number One”.

Κι ενώ περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε πώς τα πήγε η Μαρίνα Σάττι στην τελική ψηφοφορία της βραδιάς, η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στον Β’ Ημιτελικό του 68ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision έκανε θραύση. Η Έλενα επέλεξε για την εμφάνισή της, μία glam ολόσωμη δημιουργία με κρύσταλλα δια χειρός Vrettos Vrettakos.

Η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε τη σκηνή με τις πρώην νικήτριες της Eurovision, την Τουρκάλα Σερτάμπ Ερενέρ και τη Σουηδή Σαρλόττε Περέλι – [όπως τις είδαμε και στην γενική πρόβα της Τετάρτης μια ημέρα πριν από τον δεύτερο ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.]

Οι τρεις κυρίες “τα έσπασαν” στη σκηνή και καταχειροκροτήθηκαν σε μια εμφάνιση που απογείωσε τη βραδιά του Β’ Ημιτελικού και ζέστανε την ατμόσφαιρα πριν την ανακοίνωση των 10 χωρών που παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό.

Θυμίζουμε ότι η Σερντάμπ Ερενέρ (Sertab Erener) χάρισε την πρώτη και μοναδική έως τώρα νίκη στην Τουρκία το 2003 με το “Everyway That I Can” και η Σάρλοτ Περέλι (Charlotte Perrelli) φέτος γιορτάζει την 25η επέτειο της νίκης της το 1999 (για λογαριασμό της Σουηδίας) με το “Take Me To Your Heaven”.