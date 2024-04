Πανεπιστήμιο Πατρών: Επίτιμος Διδάκτωρ αναγορεύεται σήμερα ο Ολυμπιονίκης Νικόλαος Κακλαμανάκης

Τελετής Αφής Ολυμπιακής Φλόγας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μία ιστορική στιγμή στο καμβά των 60 χρόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, ‘έζησε’ το Ίδρυμα, την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 με αφορμή την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 «Παρίσι 2024».

Η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε για πρώτη φορά από το Ακαδημαϊκό μας Ίδρυμα. Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στο Πανεπιστήμιο Πατρών πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου της Πρυτανείας του Ιδρύματος (Κτίριο Διοίκησης) με ένα εμπλουτισμένο θεματολογίας πρόγραμμα με απόλυτο σεβασμό προς τη στιγμή της Αφής αλλά και του πρωτοκόλλου της συνολικής διοργάνωσης της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη εκδήλωση ανοιχτή προς τους πολίτες της Πάτρας και όχι μόνο, το αναλυτικό πρόγραμμα της οποίας μπορείτε να το εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/teleti- afis-olybiakis-flogas-sto- panepistimio-patron/

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό την Τελετή χαιρέτησαν: ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών - ο Πρύτανης του Ιδρύματος, κ. Χρήστος Μπούρας , η εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «PARIS 2024» - η Πρόξενος της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ. Κατρίν Σανιελόνζ, καθώς και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Φώτης Καϋμενάκης.

Να σημειωθεί ότι τα ονόματα των Λαμπαδηδρόμων που έτρεξαν κατά μήκος των δρόμων της Πανεπιστημιούπολης του Ρίου ήταν η κ. Παναγιώτα Αντωνοπούλου και ο κ. Ανδρέας Ρήγας, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Πατρών με διακρίσεις στο χώρο του αθλητισμού.



Το πολιτιστικό πρόγραμμα από την φοιτητική ομάδα χορού του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου περιελάμβανε δύο χορογραφίες σε έργα φημισμένων Ελλήνων στιχουργών και Συνθετών:

-"Ας κρατήσουν οι χοροί", στιχουργός και συνθέτης: Διονύσιος Σαββόπουλος".

-"Ζορμπάς", η φημισμένη μουσική από τη βραβευμένη ταινία "Zorba the Greek" με συνθέτη τον Μίκη Θεοδωράκη.

Από την υφή της εκδήλωσης γίνεται αντιληπτό ότι είναι μία εξαίρετη μορφή προβολής του Πανεπιστημίου Πατρών σε παγκόσμια κλίμακα.

Στην Τελετή Αφής παρευρέθηκαν πολιτικοί, φορείς, μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αλλά και πλήθος κόσμου όλων των ηλικιακών ομάδων όπως μαθητές, φανερώνοντας το ενδιαφέρον τους και την αγάπη τους για το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άλλωστε οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρεσβεύουν σημαντικά ιδεώδη και παρουσιάζουν υγιή πρότυπα, ιδιαιτέρως για τα νέα άτομα.

Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική στιγμή που θα κοσμεί πλέον την ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών στο διάβα των ετών. Η διεκδίκηση της «στάσης» της Ολυμπιακής Φλόγας στο Ίδρυμα πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία και αντίστοιχο αίτημα της Πρυτανικής Αρχής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία ανταποκρίθηκε θετικά. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό συντονισμό των διαδικασιών της εν λόγω διοργάνωσης είχαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστος Μπούρας και η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, Αναπλ. Καθ. Ελένη Αλμπάνη.



Βέβαια, όπως είναι κατανοητό η μέριμνα για το συντονισμό της καλύτερης δυνατής διοργάνωσης της Τελετής οφείλεται σε μία ομάδα ανθρώπων διαφορετικών αντικειμένων που συνεργάστηκαν αρμονικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δίνοντας μέρα με τη μέρα τη δάδα στον επόμενο για τη συνέχεια των εργασιών, σαν μία «άτυπη» Λαμπαδηδρομία Ενεργειών, πριν την 25η ημέρα του Απρίλη.

Για την Τελετή μεταξύ άλλων συνεργάστηκαν η Γραμματεία Πρυτανείας, η Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων και τα Τμήματα Περιβάλλοντος Χώρου και Εξωτερικών Εγκαταστάσεων, Αποθήκης, Κίνησης και Καθαριότητας, η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εξωστρέφειας και τα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων, Διεθνών Σχέσεων, η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, ο Up Fm Ρ/Σ του Πανεπιστημίου Πατρών, το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών και η Χορωδία Πάτρας “Cantelena”.

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών επιθυμεί να ευχαριστήσει όλες και όλους όσες-ους βοήθησαν σε αυτή τη προσπάθεια.

Η εκδήλωση αναμεταδόθηκε ζωντανά από τον Up Fm Ρ/Σ του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω της συχνότητας 103,7 για την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας αλλά και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού: https://upfm.upatras.gr/

Αναφορικά με την τηλεοπτική κάλυψη:

Δικαίωμα τηλεοπτικής κάλυψης της τελετής Αφής, της διαδρομής και της παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, είχε το κανάλι που επέλεξε η Ε.Ο.Ε.

Η Ε.Ο.Ε. επέτρεψε στα τοπικά Μ.Μ.Ε. να μεταδώσουν τις τελετές ή στιγμιότυπα αυτών αρκεί να μην παρεμποδίζεται το έργο του επιλεγμένου από την ΕΟΕ τηλεοπτικού συνεργείου.

Φωτογραφικό υλικό στο σύνδεσμο: https://we.tl/t-d7z98UqBcX αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Τελετή Αναγόρευσης του Νικολάου Θ. Κακλαμανάκη, Χρυσού Ολυμπιονίκη Ιστιοπλοΐας 1996, Ατλάντα, Αργυρού Ολυμπιονίκη Ιστιοπλοΐας 2004, Αθήνα, σε Επίτιμο Διδάκτορα | 26.4.2024

O Νικόλαος Θ. Κακλαμανάκης, Χρυσός Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας (1996 – Ατλάντα), Αργυρός Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας (2004 - Αθήνα,) θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας των Τμημάτων Λογοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σήμερα Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Λογοθεραπείας, Παναγιώτης Πλώτας, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα των Τμημάτων Λογοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας από τον Πρόεδρο, Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Τρίμμη και την Αντιπρόεδρο Καθηγήτρια Ευδοκία Μπίλη αντίστοιχα. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του κ. Ν. Κακλαμανάκη με τίτλο: «Το ταξίδι μου στην καρδιά της θύελλας». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης ( pdf ).

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Πατρών αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Beijing University of Chemical Technology, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Τη Δευτέρα 22/4 και Τρίτη 23/4 επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Πατρών 5μελής αντιπροσωπεία του Κινεζικού Πανεπιστημίου Beijing University of Chemical Technology (BUCT) με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Καθ. WANG Feng, Κοσμήτορες Σχολών, Καθ. LIU Guangqing, Executive Dean of Institute of B&R Global Cooperation, Καθ. CAO Hui, College of Life Science and Technology, Καθ. LI Chengming, College of Material Science and Engineering, και επικεφαλής των διεθνών σχέσεων, Κα. ZHANG Wan.



Το Πανεπιστήμιο Χημικής Τεχνολογίας του Πεκίνου (BUCT) είναι ένα υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της Κίνας που ιδρύθηκε το 1958 και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το Πανεπιστήμιο είναι μέρος του Project 211 και του Double First-Class Construction. Έχει συνολικά 14 σχολές (51 προπτυχιακά και 96 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών) στις οποίες φοιτούν 15.000 προπτυχιακοί και 6000 μεταπτυχιακοί φοιτητές (εκ των οποίων περίπου 1000 εκπονούν διδακτορικές διατριβές). Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και αρκετοί εξ αυτών έχουν γίνει αποδέκτες σημαντικών διεθνών & εθνικών βραβείων και διακρίσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου περιλαμβάνονται και 11 μέλη της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών. Το BUCT κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των Κινεζικών Πανεπιστημίων, προσελκύοντας από ανταγωνιστικά προγράμματα και τη βιομηχανία σημαντικούς πόρους.

Με το BUCT είχε υπογράψει το ΠΠ από το 2018 Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) το οποίο έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς όσον αφορά επιτυχή κοινά ερευνητικά έργα, κοινές ερευνητικές συνεργασίες και δημοσιεύσεις, ανταλλαγή φοιτητών και μελών ΔΕΠ, συν-διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, κ.α. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας και η περαιτέρω ενδυνάμωση και ενίσχυση των διμερών, κοινών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών με προφανή οφέλη για το Πανεπιστήμιο Πατρών.



Στην κεντρική συνάντηση της Τρίτης 23/4 έγιναν παρουσιάσεις των δύο Πανεπιστημίων, αντίστοιχα του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Καθ. Διον. Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και του BUCT από τον Αντιπρόεδρο Καθ. Feng Wang, της Πολυτεχνικής Σχολής από τον Κοσμήτορα Καθ. Νικ. Αβούρη, του Τμ. Χημικών Μηχανικών από τον Πρόεδρο Καθ. Αλέξ. Κατσαούνη και του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων από το Διευθυντή Καθ. Χρυσ. Στύλιο, ενώ ακολούθησε συζήτηση επί θεμάτων εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας, και τέλος υπογραφή ενός σχεδίου MoU. Παρευρέθηκαν επίσης και συμμετείχαν με παρεμβάσεις ο Καθ. Βασ. Βασιλειάδης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής, ο Καθ. Ευστ. Μπούσιας, Διευθυντής ΠΜΣ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, ο Καθ. Χρ. Παρασκευά, Τμ. Χημικών Μηχανικών και ο Καθ. Ευάγγ. Παπαδάκης, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, πρόσωπο επικοινωνίας του συγκεκριμένου MoU.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Κατά της Απάτης

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Κατά της Απάτης που αποτελεί το Παράρτημα Ελλάδας του Association of Certified Fraud Examiners (https://acfe.gr/ ). Το Μνημόνιο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής/ερευνητικής και διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών σχετικά με την ενίσχυση και τη διάχυση της γνώσης, της ανταλλαγής εμπειριών και της μεταφοράς τεχνογνωσίας που άπτονται του εντοπισμού, της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης.

Ημερίδα «Ίχνη αιωνιότητας: Θόδωρος Αγγελόπουλος» | 27.4.24 | Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Στις 27 Απριλίου 1935 γεννιέται στην Αθήνα ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Δώδεκα χρόνια μετά τον θάνατο του μεγάλου σκηνοθέτη το νεοϊδρυθέν «Ερευνητικό Δίκτυο για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου» διοργανώνει την πρώτη του δημόσια εκδήλωση. Η ημερίδα με τίτλο Ίχνη αιωνιότητας: Θόδωρος Αγγελόπουλος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Απριλίου 2024, στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στόχος της συνάντησης είναι να διασταυρωθούν ερευνήτριες και ερευνητές που ασχολούνται με το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου με τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, καθώς και με τους φίλους και την οικογένειά του, σε μια παραγωγική διαδικασία που θα αναδείξει νέα ερωτήματα και προσεγγίσεις.

Το «Ερευνητικό Δίκτυο για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου» συγκροτήθηκε το 2022 και αποτελεί σύμπραξη του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (και του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών») του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (και του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής») του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, στην οποία διαχειριστές είναι μέλη της οικογένειας του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Η ημερίδα είναι ανοικτή στο κοινό και δεν απαιτείται προεγγραφή. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες στις ιστοσελίδες των συνδιοργανωτών και στη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook (εδώ: https://fb.me/e/3XUQvFG2o).

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/ imerida-ichni-aioniotitas- thodoros-angelopoulos-savvato- 27-apriliou-2024-ethniko- idryma-erevnov-athina/

Ενημερωτική εκδήλωση στις 16 και 17 Μαΐου 2024, για μαθητές Γ΄ Λυκείου με θέμα: «Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων»

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση στις 16 και 17 Μαΐου 2024, για μαθητές Γ΄ Λυκείου με θέμα: «Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων». Η εκδήλωση απευθύνεται στους μαθητές Γ΄ Λυκείου των περιφερειακών διευθύνσεων: Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσαλίας (περιφερειακές ενότητες: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ακαδημαϊκό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και να λάβουν έγκυρη πληροφόρηση για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τις επαγγελματικές προοπτικές και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ (https://www.cais.upatras.gr/ prog_ekdhl_16kai17May)

Διάκριση μέλους ΔΕΠ του τμήματος Φιλολογίας

Στην κ. Γεωργία Γκότση, Καθηγήτρια Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας, δόθηκε η διακεκριμένη θέση Stanley J. Seeger Visiting Fellow από το The Seeger Center for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου του Princeton, για να προχωρήσει την έρευνά της σε θέμα που άπτεται των υλικών κατάλοιπων της αρχαιότητας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία (“Standing Ruins: The Temple of Olympian Zeus in Μodern Greek Literature”) κατά τη θερινή περίοδο του 2025.

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ | Εγγραφή στο Μητρώο των Φοιτητικών Ομάδων 2024

Η φόρμα εγγραφής στο μητρώο φοιτητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών είναι πλέον διαθέσιμη προς συμπλήρωση. Η δημιουργία του μητρώου Επιστημονικών και Εθελοντικών Φοιτητικών Ομάδων αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μας μέσω της διάδοσης των δράσεων και των εκδηλώσεων που διοργανώνονται. Η συνεργασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε συνδιοργανώσεις και κοινές δράσεις, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απήχηση και συμμετοχή. Επίσης, η ύπαρξη ενός οργανωμένου μητρώου θα διευκολύνει την αξιολόγηση των αιτημάτων οικονομικής ενίσχυσης. Επιπλέον, στοχεύουμε στην δημιουργία ενός κεντρικού σημείου ενημέρωσης μέσω της προβολής των Επιστημονικών και Εθελοντικών Φοιτητικών Ομάδων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών και Εθελοντικών Φοιτητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών καλούνται να συμπληρώσουν τα πεδία της φόρμας, έως την Παρασκευή 17 Μαΐου ώστε να ενταχθεί η ομάδα στο μητρώο.

Νέο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του ΜΕΤ

Δείτε το τεύχος Απριλίου-Μαϊου 2024 του Ενημερωτικού Δελτίου του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας Ανα ΜΕΤ άδοση - Τεύχ 37ο.pdf (upatras.gr)

ΑΝΤΙΓΟΝΕΣ από την Ευφημία Καρακάντζα– σεμινάρια προς όλους τους φοιτητές/τριες και τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών

Στις 24 Απριλίου, άρχισαν τα σεμινάρια για τις ΑΝΤΙΓΟΝΕΣ από την καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Ευφημία Καρακάντζα. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των σεμιναρίων στο παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ antigones-24-04-2024-15-05- 2024-22-05-2024-kai-29-05- 2024/

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Εκδήλωση «Ο ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ»

4.5.24

Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα «WORKSHOP FITONPC»

14 – 15.5.24

Συναυλία «Αφιέρωμα στο Λουκιανό Κηλαηδόνη»

15.5.24

Τελετή Αποφοίτησης του Σχολείου Ιδιωτικό Λύκειο Θεμέλιο

15.5.24

Ινστιτούτο Θερβάντες | Εξετάσεις

16-19.5.24



Eπιστημονική Hμερίδα FITCE

17.5.24

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/