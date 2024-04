Τηλεθέαση - Τετάρτη (18/4): Οι νικητές και οι χαμένοι στην «μάχη» της prime time

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time και late night ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Το βράδυ της Τετάρτης (18/4) στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο αγώνας «Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης» για το Champions League, ενώ ακολούθησαν «Οι Boomers», οι «Ψυχοκόρες» και ο «Σασμός». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκαν οι «Boomers», με τον αγώνα «Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης» για το Champions League να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη το «MasterChef».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

CHAMPIONS LEAGUE: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 21,9%

ΟΙ BOOMERS 17,4%

ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ 16,8%

ΣΑΣΜΟΣ 16,8%

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 16,1%

SURVIVOR 14%

ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ 12,4%

MASTERCHEF 11,1%

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 4,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE MATRIX RELOADED 2,5%

LATE NIGHT:

POST GAME 18%

ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 15,5%

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 9,2%

THE 2NIGHT SHOW 8,6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΛΑ Ν’ ΑΓΑΠΗΘΟΥΜΕ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ 6,6%

ΖΗΝΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 5,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – BEYOND THE LAW 4,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

ΟΙ BOOMERS 20%

CHAMPIONS LEAGUE: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 19,2%

MASTERCHEF 15,2%

ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ 14,9%

ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ 13%

ΣΑΣΜΟΣ 12,3%

SURVIVOR 11,7%

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 10,8%

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 4,9%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE MATRIX RELOADED 3,4%

LATE NIGHT:

POST GAME 13,1%

ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 11%

THE 2NIGHT SHOW 9,1%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΛΑ Ν’ ΑΓΑΠΗΘΟΥΜΕ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ 8,7%

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 7,9%

ΖΗΝΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – BEYOND THE LAW 4,7%

