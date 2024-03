Επιτυχίες για τους πυγμάχους της Παναχαϊκής- ΦΩΤΟ

Επιτυχίες για τους αθλητές της Παναχαϊκής στο διεθνές τουρνουά πυγμαχίας "EVPATORIADA 2024" στη Θεσσαλονίκη.

Με το πέρας του τελικού στην κατηγορία των 86 κιλών ανδρών ο Καράμ Ηλίας νίκησε με 2-1 στα σημεία και κατέκτησε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο για την ομάδα μας στο διεθνές τουρνουά "Ευπατοριάδα 2024"

Είχαν προηγθεί κι αλλά τρία χρυσά από τους μικρούς αθλητές:

54 κιλά παμπαίδων

Ζουρνατζή Ελευθέριο vs Sira DOMINIK (Slovakia) διακοπή στον πρώτο γύρο.

57 κιλά παμπαίδων

Σαμουελ Μυρτο vs Βασιλιδης Αλέξης (Ευπάτωρ) διακοπή στον πρώτο γύρο.

52 κιλά παγκορασίδων

Πετρίτση Παναγιώτα vs Νανακου Γεωργία (Ευπάτωρ) διακοπή στον πρώτο γύρο.

Και δύο ασημένια από τους :

40 κιλά παμπαίδων

Γιαννακόπουλο Χρύσανθο vs Gleb Greenbelt (Israel) 1-2 στα σημεία

και

52 κιλά παίδων

Πολύδωρο Άγγελο vs Denis Bulchenko (Latvia) 1-2 στα σημεία

Τελικός απολογισμός για την Παναχαϊκή

4χρυσά

2ασημένια

Προπονητής ο Νίκος Πλέας