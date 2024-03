Eurovision 2024: Σε αυτές τις θέσεις θα εμφανιστούν Ελλάδα και Κύπρος

Eurovision 2024: Με ποια σειρά θα εμφανιστούν Ελλάδα και Κύπρος

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον Β’ Ημιτελικό που θα διεξαχθεί στις 9 Μαΐου και η Κύπρος με τη Silia Kapsis στον Α’ Ημιτελικό, μετά και την κλήρωση των Ημιτελικών (semifinal allocation draw) για τον 68ο διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Το απόγευμα της Τρίτης (26/03) ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου καναλιού της Eurovision στο Youtube η ακριβής σειρά εμφάνισης των συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του φετινού διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, η Μαρίνα Σάττι θα εμφανιστεί στη 4η θέση του Β’ Ημιτελικού ενώ η Κύπρια εκπρόσωπος στη 2η θέση του Α’ Ημιτελικού.

Όπως αναφέρει το gpstomusic.gr, η τοποθέτηση των χωρών στους δύο ημιτελικούς έχει γίνει σε δύο φάσεις: στην πρώτη έγινε η κατανομή τους με κλήρωση σε ποιον ημιτελικό και σε ποιο μισό αυτού (πρώτο ή δεύτερο) θα εμφανισθούν, και στη δεύτερη γίνεται από τους διοργανωτές τοποθέτηση στην ακριβή σειρά εμφάνισης με κριτήρια συνήθως την ομαλή τηλεοπτική ροή του προγράμματος και με βάση τις τεχνικές λεπτομέρειες της σκηνικής παρουσίασης κάθε συμμετοχής, οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί στη συνάντηση των Αρχηγών των εθνικών αποστολών.

Στον Α’ Ημιτελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Μαϊου, συμμετέχουν 15 χώρες:

Α’ Ημιτελικός – 7 Μαΐου

Ουκρανία

Κύπρος

Πολωνία

Σερβία

Λιθουανία

Κροατία

Ιρλανδία

Σλοβενία

Ισλανδία

Φινλανδία

Πορτογαλία

Λουξεμβούργο

Αυστραλία

Αζερμπαϊτζάν

Μολδαβία

* στον πρώτο ημιτελικό θα εμφανιστούν και θα ψηφίσουν οι Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία

Στον Β’ Ημιτελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου, συμμετέχουν 16 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι και το τραγούδι “ZARI“:

Β’ Ημιτελικός – 9 Μαΐου

Αυστρία

Μάλτα

Ελβετία

Ελλάδα

Τσεχία

Αλβανία

Δανία

Αρμενία

Ισραήλ

Εσθονία

Γεωργία

Ολλανδία

Νορβηγία

Λετονία

Άγιος Μαρίνος

Βέλγιο

* στον δεύτερο ημιτελικό θα εμφανιστούν και θα ψηφίσουν οι Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία

Οι 37 χώρες της Eurovision 2024 και τα τραγούδια τους είναι:

Αλβανία | Besa – “Titan”

Άγιος Μαρίνος | Megara – “11:11”

Αρμενία | Ladaniva – “Jako”

Αυστραλία | Electric Fields – “One Milkali (One Blood)”

Αυστρία | Kaleen – “We Will Rave”

Αζερμπαϊτζάν | FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – “Özünlə Apar”

Βέλγιο | Mustii – “Before the Party’s Over”

Γαλλία | Slimane – “Mon amour”

Γεωργία | Nutsa Buzaladze – “Firefighter”

Γερμανία | Isaak – “Always on the Run”

Δανία | Saba – “Sand”

Ελβετία | Nemo – “The Code”

Εσθονία | 5miinust και Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

Ελλάδα | Marina Satti – “Zari”

Ην. Βασίλειο | Olly Alexander – “Dizzy”

Ισλανδία | Hera Bjork – “Scared of heights”

Ιρλανδία | Bambie Thug – “Doomsday Blue”

Ισπανία | Nebulossa – “Zorra”

Ισραήλ | Eden Golan – “Hurricane”

Ιταλία | Angelina Mango – “La noia”

Κροατία | Baby Lasagna – “Rim Tim Tagi Dim”

Κύπρος | Silia Kapsis – “Liar”

Λετονία | Dons – “Hollow”

Λιθουανία | Silvest Belt – “Luktelk”

Λουξεμβούργο | Tali – “Fighter”

Μάλτα | Sarah Bonnici – “Loop”

Μολδαβία | Natalia Barbu – “In the Middle”

Νορβηγία | Gåte – “Ulveham”

Ολλανδία | Joost Klein – “Europapa”

Ουκρανία | Alyona Alyona και Jerry Heil – “Teresa & Maria”

Πολωνία | Luna – “The Tower”

Πορτογαλία | Ioland – “Grito”

Σερβία | Teya Dora – “Ramonda”

Σλοβενία | Raiven – “Veronika”

Σουηδία | Marcus & Martinus – “Unforgettable”

Τσεχία | Aiko – “Pedestal”

Φινλανδία | Windows95man – “No Rules!”