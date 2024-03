Πατρινό Καρναβάλι 2024: Εντυπωσίασαν οι σχολές χορού στην πλατεία Γεωργίου

Πλημμύρισε με χρώμα, παλμό, φρεσκάδα, νιάτα και ενέργεια η πλατεία Γεωργίου Α΄ την Τετάρτη 13 Μαρτίου το βράδυ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Οι Σχολές Χορού σε καρναβαλικούς ρυθμούς».

Την εκδήλωση διοργάνωσε η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιουι 2024 και αποζημίωσε με το παραπάνω το πολυπληθές κοινό με τη νεολαία πρωταγωνίστρια, που παρακολούθησε για περισσότερο από 3 ώρες με αμείωτο ενδιαφέρον.

Οι σχολές χορού της πόλης στάθηκαν στο ύψος τους αποδεικνύοντας ότι στην Πάτρα επιτελείται ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο στο χώρο της χορευτικής εκπαίδευσης.

Τέλεια δουλεμένες χορογραφίες, σύγχρονες και κλασικές, άρτιο χορευτικό επίπεδο, επιδόσεις που άγγιξαν τον επαγγελματισμό, καταιγιστικοί μουσικοί ρυθμοί από latin, flamenco, tango, salsa, k-pop, commercial, cheerleading, reggaeton και πολλά άλλα είδη, κλασικά και μοντέρνα και βέβαια οι κώδικες του σώματος έγιναν οι ψηφίδες ενός μοναδικού μωσαϊκού ήχου και εικόνας, που εξελίχτηκε σε πραγματική γιορτή για τις αισθήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τις ενήλικες παρουσίες που χόρεψαν, σε πολλές περιπτώσεις επιστρατεύτηκαν και οι μικρές χορεύτριες των σχολών, που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους αποδεικνύοντας ότι ο χορός δεν έχει ηλικία.

Ο χορός, στοιχείο απόλυτα συνυφασμένο με την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία του Πατρινού Καρναβαλιού, αποτελεί πηγή ζωντάνιας και διασκέδασης που αναδεικνύεται σε κάθε δραστηριότητα της μεγάλης φιέστας της πόλης. Η εκδήλωση των σχολών χορού στην πλατεία Γεωργίου Α΄ ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδοχές.

Συμμετείχαν οι σχολές χορού: Τέχνες εν Χορώ» Κατσίκης Παναγιώτης, Tanguera Dance Academy Ανδρικοπούλου Ιωάννα, Salsa Lab Dance Studio Μπαντζή Τίνα, Dirty Dancing Ανδριοπούλου Ελένη, Dance Addiction by Manos Σουρής Μάνος, Σχολή Μπαλέτου & Μοντέρνου Χορού Γεωργία Βούλγαρη, Σχολή Χορού Ελευθερία Τσαφούλια, Keep Dancing Παναγιωτοπούλου Μίνα, Σχολή Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού Ανδρικοπούλου Βασιλική, Χοροέκφραση Ζαχαροπούλου Ιωάννα, Dance Studio Μαυριοπούλου Ρούλα, Χορόπολις Καραζάνου Γαβριέλα, Dream Dance Κωστοπούλου Μάγδα, Royal Dance Art Τζαβέλα Νικόλ, The Dance Club Νικολακόπουλος Αθανάσιος.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Κατερίνα Τσουκαλά.



Κύριος υποστηρικτής: ΠΔΕ