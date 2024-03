My Way Hotel: Ξεφάντωμα την τελευταία Κυριακή, μετά την τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού

Στην κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2024, αυτή την Κυριακή 17 Μαρτίου, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να πάτε στο αγαπημένο ξενοδοχείο My Way, με την συναρπαστική θέα σε όλη την παραλιακή ζώνη και τον Πατραϊκό κόλπο. Προμηνύεται ξεφάντωμα μετά τα καθιερωμένα πυροτεχνήματα που θα φωτίσουν όλη την πόλη.

Η αποχαιρετιστήρια βραδιά στο My Way Hotel & Events θα διαθέτει γιορτινή ατμόσφαιρα πάρτι. Διασκέδαση αμιγώς πατρινή. Επισκέπτες της πόλης και συμπολίτες καλούνται στο ονομαστό Roof Garden με την μοναδική θέα. Το θέμα μεταμφίεσης είναι ελεύθερο με τίτλο "Dress Your Way" ενώ ο dj δεσμεύεται για μια άκρως διασκεδαστική play list. Όσοι επιλέξουν να γιορτάσουν εκεί την τελευταία Κυριακή του Καρναβαλιού θα μπορούν να επιλέξουν είτε μόνο ποτό είτε και φαγητό, αφού το εστιατόριο του ξενοδοχείο θα λειτουργεί κανονικά, έχοντας εμπλουτίσει το μενού και με πιο comfort food επιλογές.

Θέαμα – εμπειρία αναμφίβολα η καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου και τα βεγγαλικά στην προβλήτα του παλιού Μώλου, στο πλαίσιο της τελετής λήξης. Μετά κέφι και χορός ως αργά.

Τηλέφωνα πληροφοριών και κρατήσεων: 6947663411 & 2610 623131.