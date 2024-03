Πανεπιστήμιο Πατρών: Tα εκλεγόμενα εσωτερικά Μέλη Συμβουλίου Διοίκησης

Την Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024 διεξήχθη η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα μέλη που εκλέγονται είναι:

Μπούρας Χρήστος – Πολυτεχνική Σχολή

Καραμάνος Νικόλαος – Σχολή Θετικών Επιστημών

Καλογεροπούλου Χριστίνα – Σχολή Επιστημών Υγείας

Βουτσινάς Βασίλειος – Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κόμης Βασίλειος – Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σαλάχας Γεώργιος – Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/stay- tuned/ekloges2024/esoterika- meli/apotelesmata/

----

Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Μεταξύ των λοιπών εργασιών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ποιοτική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε όλες τις πόλεις όπου εδράζεται, να σημειώσουμε ότι στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου, συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή μονοπατιού στην είσοδο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, σε συνέχεια των εργασιών στον εξωτερικό χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων, με έμφαση στην περιποίηση και αποκατάσταση του φυσικού τοπίου, τα κλαδέματα και οι αντίστοιχοι καθαρισμοί δένδρων είναι στο προσκήνιο. Αναφορικά με την εξέλιξη των εργασιών στις εγκαταστάσεις του ακαδημαϊκού Ιδρύματος στο Μεσολόγγι θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τις εστίες προετοιμάζονται οι χρωματισμοί για την εξωτερική όψη. Παρέλαβαν τα κλιματιστικά, τα οποία θα τοποθετηθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τέλος, έγινε άρση της επικινδυνότητας στα στέγαστρα εξόδων διαφυγής του μεγάλου Αμφιθεάτρου. Παραδόθηκε και άλλο δωμάτιο στη Φοιτητική Εστία Πατρών. Όπως έχει τονιστεί η φοιτητική μέριμνα είναι πρώτη προτεραιότητα για την Πρυτανική Αρχή.

----

16ος Δια-Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Εnnovation

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον 16ο κύκλο διεξαγωγής του Δια - Πανεπιστημιακού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Ennovation 2024. Στις 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ACEin) θα παρουσιάσουν το διαγωνισμό και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις/απορίες για την συμμετοχή σας σε αυτόν και τα αναμενόμενα οφέλη. Δηλώστε τη συμμετοχή σας στην ημερίδα εδώ, έως και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024.

Λίγα λόγια για τον διαγωνισμό: Ο Δια-Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Ennovation 2024 είναι ένας ετήσιος Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός διάρκειας 4 μηνών (Coaching, Seminars,Workshops, Pitching Event), υπό το συντονισμό της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διεξάγεται από ένα δίκτυο 20+ Πανεπιστημίων σε Ελλάδα και Κύπρο, στο οποίο συμμετέχει και το Πανεπιστήμιό μας, μέσω του Τμήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριος στόχος του Διαγωνισμού είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα εργαλεία και την αυτοπεποίθηση που απαιτούνται προκειμένου να μετατρέψουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους ή τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας τους σε βιώσιμη επιχείρηση.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

O Διαγωνισμός απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες/ερευνητικές ομάδες που αποτελούνται από τουλάχιστον 2 μέλη και έχουν κατ' ελάχιστον ένα μέλος με ενεργή φοιτητική/ερευνητική/διδακτική ιδιότητα. Πιο συγκεκριμένα, αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν:

Προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες

Μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες

Υποψήφιοι/Υποψήφιες Διδάκτορες

Διδάκτορες

Ερευνητές/Ερευνήτριες

Μέλη ΔΕΠ

Η επιλογή των ομάδων που θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα γίνει βάσει της αίτησης που μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της, μέχρι την Κυριακή 17 Μαρτίου 2024. Παρακαλούμε πριν από τη συμπλήρωση της εν λόγω αίτησης, ενημερωθείτε σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα που μπορείτε να βρείτε εδώ, έτσι ώστε να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή/και απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική ομάδα του Διαγωνισμού Ennovation στη διεύθυνση: ennovation@acein. aueb.gr

----

Erasmus+ ΚΑ131 Staff mobility for Teaching/Training

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131 δίνεται η δυνατότητα:

Α) στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας να μετακινηθεί για διδασκαλία σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω της δράσης Staff mobility for Teaching Assignment (STA), λαμβάνοντας την επιχορήγηση Erasmus+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά την σχετική προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Β) στο προσωπικό (διδακτικό και διοικητικό) του Ιδρύματός μας να μετακινηθεί για επιμόρφωση μέσω της δράσης Staff mobility for Training (STT), λαμβάνοντας την επιχορήγηση Erasmus+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά την σχετική προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: από 04/03/2024 έως και 20/03/2024

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:

τηλ. 2610 - 996610 / 969029, email: [email protected]

----

4ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΒΟΛΤΑΣ 2024 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - «ΠΑΜΕ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ»

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για 4η χρονιά διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας για την 12η Ποδηλατική Βόλτα του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο «Πάμε με Ποδήλατο», που θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Μαΐου 2024. Σκοπός του διαγωνισμού είναι μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την Επιτροπή Αθλητισμού, η κατανόηση

της ωφελιμότητας της μαζικής και δια βίου χρήσης του ποδηλάτου στην καθημερινότητά μας και η ανάδειξη της ενεργούς δράσης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η καλύτερη αφίσα θα τυπωθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο/η δημιουργός της θα βραβευτεί με έπαινο ή και συμβολικά αθλητικά έπαθλα, στην Ημέρα Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη το απόγευμα, 5 Ιουνίου 2024, στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Η αφίσα που θα επιλεγεί θα διακοσμεί τους χώρους και τον ιστότοπο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, θα πρέπει να στείλουν τα έργα τους ως και την Κυριακή 21 Απριλίου 2024, στο e-mail του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου: [email protected] με την ένδειξη «Διαγωνισμός Αφίσας 12ης Ποδηλατικής Βόλτας 2024 Πανεπιστημίου Πατρών», με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας

Αναλυτικές πληροφορίες: https://gym.upatras.gr/2024/ 03/05/diagonismos-dimioyrgias- afisas-12is-podilatikis- voltas-2024-toy-panepistimioy- patron/

----

Ινστιτούτο Θερβάντες - Πανεπιστήμιο Πατρών - Νέος δωρεάν κύκλος εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας (https://atenas.cervantes.es/ gr/default.shtm) και φέτος, με έναν νέο κύκλο σπουδών προσφέρουν τη δυνατότητα εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας σε αρχάριους φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας.

Το πρόγραμμα εκμάθησης περιλαμβάνει:

1,5 ώρες διαδικτυακού (online/teleconference) μαθήματος την εβδομάδα μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Ινστιτούτου Θερβάντες

1,5 ώρα εξάσκησης/εμπέδωσης με τη χρήση της πλατφόρμας αυτόνομης μάθησης (AVE platform) του Ινστιτούτου. (https://atenas.cervantes.es/ gr/courses_spanish/ave_global_ platform/ave_global_ information.htm)

Τα μαθήματα είναι δωρεάν και θα διαρκέσουν 12 εβδομάδες συνολικά. Προσφέρονται απογευματινές ώρες (5 – 6.30 μμ) και θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Πέμπτη (οι μέρες και ώρες θα οριστικοποιηθούν με βάση τις ανάγκες των εγγεγραμμένων αλλά και τη διαθεσιμότητα του Ινστιτούτου). Αναμένεται να ξεκινήσουν τις προσεχείς εβδομάδες. Ο αριθμός των θέσεων είναι πολύ περιορισμένος (30 θέσεις) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την εγγραφή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή εφόσον πραγματικά επιθυμούν να εντάξουν την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας στο πρόγραμμά τους και να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή, χρόνο και αφοσίωση.Τα μαθήματα απευθύνονται κατά προτεραιότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές αλλά δικαίωμα εγγραφής έχει όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα. Σε περίπτωση που δε συμπληρωθούν οι θέσεις από προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, τις θέσεις θα λάβουν άλλα μέλη (μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό) του Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας αναλυτικά στην παρακάτω πλατφόρμα ως και την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024, ώρα 1 μμ.

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSdEkAXM9U0lnVPFQDB7mWDr tjacmb6UFQ4Lqdtq-TK0T_rycA/ viewform?pli=1

----

Εαρινό Φοιτητικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης 2024

Παίξε και φέτος στο εαρινό πρωτάθλημα Βόλεϊ με τη φοιτητική σου παρέα στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο!!!

Αν είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια δήλωσε συμμετοχή ως και την Κυριακή 10 Μαρτίου 2023 στο e-mail του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου [email protected]

Δήλωσε το τμήμα σου ή την ομάδα σου με μέλη και από διαφορετικά τμήματα, ακόμα και την ατομική σου συμμετοχή. Περισσότερα: https://gym.upatras.gr/2024/ 03/01/prokiryxi-earinoy- foititikoy-protathlimatos- petosfairisis-2024/

----

Διάκριση Ομότιμου Καθηγητή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Το «Κρατικό Βραβείο Απόδοσης Έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας» απονεμήθηκε (εξ ημισείας με τον καθηγητή Παύλο Καλλιγά) στον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών κ. Θεόδωρο Κ. Στεφανόπουλο για τη μετάφραση του έργου του Ηρώνδα «Μιμίαμβοι» (εκδόσεις Κίχλη, Αθήνα 2023).

----

Κυκλοφορία βιβλίου με τίτλο "Μαθηματικά για Οικονομικές Επιστήμες και Διοίκηση Επιχειρήσεων"

Αναρτήθηκε στις ανοικτές ακαδημαϊκές εκδόσεις ΚΑΛΛΙΠΟΣ το βιβλίο με τίτλο "Μαθηματικά για Οικονομικές Επιστήμες και Διοίκηση Επιχειρήσεων" και υπότιτλο "Εφαρμογές και παραδείγματα με το R".

Ανδρουλάκης, Γ., Καίσαρη, Μ., Κουνετάς, Κ., Μανουσάκης, Γ., Νίκας, Ι., & Παπαδόπουλος, Δ. (2024). Μαθηματικά για Οικονομικές Επιστήμες και Διοίκηση Επιχειρήσεων [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/ kallipos-379

----

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

HOT SPOTS στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία

Συνδιοργάνωση: Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Γαστρεντερολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

8 & 9 Μαρτίου 2024

Κόστος συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Περισσότερα: www.hotspots2024.gr

Ημερίδα Διαγωνισμού ENNOVATION

12.3.24

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/