«Do you have any rooms available;» Χαμός με τους… εραστές Πενέλοπε Κρουζ και Μπραντ Πιτ

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τους θεατές της επίδειξης του οίκου Chanel την τελευταία ημέρα της Paris Fashion Week.

Ο γαλλικός κολοσσός είχε σκηνικό την αποβάθρα της Ντοβίλ, θέρετρο που λάτρεψε η αθάνατη Coco, ανοίγοντας μάλιστα εκεί την πρώτη της μπουτίκ το 1913. Όμως, ήταν το ασπρόμαυρο φιλμάκι που πρoβλήθηκε που έκανε αίσθηση και έγινε ταχύτατα viral.

Στα πρότυπα του θρυλικού ρομάντζου των sixties «Un homme et une femme- Ενας άντρας και μια γυναίκα», οι super stars Μπραντ Πιτ και Πενέλοπε Κρουζ υποδύθηκαν τους μελαγχολικούς εραστές αντί του ντουέτου Τρεντινιάν- Εμέ. Ο διάχυτος ερωτισμός και τα βλέμματα στα πλάνα του αυτοκινήτου, της παραλίας και του ξενοδοχείου καθήλωσαν το κοινό. Μάλιστα σε αυτή τη βερσιόν ήταν η γυναίκα, δηλαδή η Πενέλοπε, που έκανε την ερώτηση ««Do you have any rooms available;».

Το τρίτο βουβό πρόσωπο στο date night ήταν βέβαια μια Chanel bag, αξεσουάρ που υπάρχει και στην original ταινία. Η χαρακτηριστική μουσική του Φράνσις Λάι σφράγισε την ατμόσφαιρα ολόγυρα.