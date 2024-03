Σοφία Καρβέλα: Στο τιμόνι του αμερικάνικου label Equipment, βγήκε η πρώτη της συλλογή

Πολλοί την παρακολουθούν, είναι πολύ δραστήρια στο διαδίκτυο. Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει πως έχει εργαστεί για καιρό στο πλευρό της ονομαστής ενδυματολόγου και fashion guru, Πατρίτσια Φιλντ , που σφράγισε το ντύσιμο της τηλεοπτικής Carrie, στο Sex & the City.

Εμπειρη στυλίστρια με έδρα την Αμερική, η 40χρονη κόρη της Αννας Βίσση Σοφία Καρβέλα, βρίσκεται συχνά στην επικαιρότητα λόγω των trendy looks της στο Instagram αλλά και όταν αναφέρεται στη διάσημη μητέρα της, στη μητρότητα, το διαζύγιο, τις εξαρτήσεις κ.α.

Όπως λέει ο τίτλος του σχετικού δημοσιεύματος στο γνωστό περιοδικό WWD: «Equipment Unveils First Collection Under New Creative Director Sofia Karvela».

Όπως εξήγησε η ίδια: «Ηθελα να δημιουργήσω κυρίως ένα lifestyle outfitting. Αυτή είναι η αληθινά πρώτη μου συλλογή. Κάθε κομμάτι είναι σε σχέδιο, φωτογράφιση και styling δικό μου». Η Σοφία προτείνει ένα classy & cosy ντύσιμο που ισορροπεί ανάμεσα στο κλασικό και το μοντέρνο. Soft & structured tailoring με κοστούμια, μια γκάμα πλεκτών και cropped jackets, πρακτικά denim layers, δερμάτινα bombers, χαλαρά seventies πουκάμισα, day-to-night dresses συγκαταλέγονται στην collection της. Eπίσης λάνσαρε και νέο logo.