Aλλη με Balenciaga bag; Aπό Μισέλ Γιο ως Κιμ Καρντάσιαν και Πατρίτσια Φιλντ

Στην πρώτη, μεταφερόμαστε στο νυχτερινό Παρίσι, σε ένα ρετρό, αρχοντικό μπαλκόνι με ακαταμάχητη θέα. Ποζάρουν η ασιάτισσα star και κάτοχος Οσκαρ, Μισέλ Γιο , τα παλιά μοντέλα Εύα Ερτζιγκόβα και Μαλγκόζια Μπέλα ντυμένες σκουρόχρωμα, με τις περιζήτητες τσάντες «φάτσα». Μπροστά στο φακό του David Sims κρατούν τα μοντέλα Le Cagole Sling, 24/7, Monaco, Crush, and Crush Sling.

Στη δεύτερη εκστρατεία, έχουμε εσωτερικά πλάνα γκαρνταρόμπας. Στις λήψεις των Inez & Vinoodh, η μοναδικά επιδραστική reality queen και businesswoman Κιμ Καρντάσιαν που θεωρείται κορυφαίο Balenciaga icon φωτογραφήθηκε μέσα στη δική της ντουλάπα. Αντίστοιχες εικόνες με φόντο ράφια γεμάτα Balenciaga bags, αποφέρει η συνεργασία με τη Νίκολα Πελτζ (σύζυγο του υιού Μπέκαμ με φιλοδοξίες στη σκηνοθεσία), με το διάσημο plus size model Παλόμα Ελσεσερ, την influencer Ντέβον Λι Κάρλσον, αλλά και την στυλίστρια Πατρίτσια Φιλντ, πασίγνωστη από Sex & the City και Emily in Paris . (Η Φιλντ που διαθέτει πολλούς επώνυμους Ελληνες φίλους με βάση τη Νέα Υόρκη, έχει προωθήσει την ελληνική μόδα στην tv). Σε αυτή τη σειρά φωτογραφιών, με μεγάλη γκάμα χρωμάτων, αναδεικνύεται έντονα η Le City handbag. Ρίξτε μια ματιά.