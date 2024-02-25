Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΗ
(ΕΤΩΝ 96 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
& ΩΡΑ 11 ΠΜ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 92
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-2-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΕΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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