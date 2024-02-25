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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΗ

(ΕΤΩΝ 96 )

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

& ΩΡΑ 11 ΠΜ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΒΕΝΕΤΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 92

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-2-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΕΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

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