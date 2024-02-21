Οι κορυφαίοι Αχαιοί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Ολες οι συμμετοχές
Η χειμερινή περίοδος του κλειστού σταδιακά ολοκληρώνεται και κάτι ανάλογο θα συμβεί την Κυριακή (25/2) με τους αγώνες σε ανώμαλο έδαφος.
Μετά την μακρά περίοδο με περιφερειακούς αγώνες σε διάφορες περιοχές της χώρας θα ακολουθήσει το -3ο φετινό- Πανελλήνιο πρωτάθλημα, σε ανώμαλο έδαφος την Κυριακή (25/2) στην Πηγή Τρικάλων.
Οι αγώνες αναμένεται να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς έχουν δηλώσει συμμετοχή τα κορυφαία ονόματα των μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, ανάμεσά τους και οι κορυφαίοι Αχαιοί.
Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο, καθώς η πίστα έχει τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει τον απαραίτητο βαθμό δυσκολίας και να συμβαδίζει με αυτές των αγώνων του εξωτερικού.
ΟΙ 64 ΑΧΑΙΟΙ
Αναλυτικά όλοι οι αχαιοί που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα:
10 χλμ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ 1994 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
3 χλμ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΜAΡΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2009 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2010 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
4 χλμ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
6 χλμ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
8 χλμ Κ23 ΑΝΔΡΩΝ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
2 χλμ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΤΣΑΦΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ 2009 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΑΠΟΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
3 Χλμ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΟΔΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΔΕΛΕΓΓΟΥ ΑΡΕΤΗ 2007 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΚΑΡΑMΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΝΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2007 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
4 Χλμ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
6 χλμ Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ 2004 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
8 χλμ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΠ
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου θα διοργανώσει το Σάββατο, 2/3/2024 τη «Γιορτή του Αθλητή» στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών προκειμένου να βραβεύσει τους αθλητές-τριες που διακρίθηκαν το έτος 2023 στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και σε διεθνείς αγώνες.
Τιμητική διάκριση για τον πατρινό πρωταθλητή Παναγιώτη Χιώνη (φωτό)
Εύσημα στην Νόρα Δράκου από τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη
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