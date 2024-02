Φλας στο δημοφιλές Αχαιών Αγάπης Γεύμα 2024, το αδιαχώρητο στο My Way

Κοσμοπλημμύρα στο καθιερωμένο «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» του πατρινού παραρτήματος του πανελλήνιου αθλητικού σωματείου της «Καλλιπάτειρας», το περασμένο σαββατόβραδο, στο συνεδριακό όροφο του ξενοδοχείου My Way.

Ο παραολυμπιονίκης Νικόλας Παπαγγελής βραβεύτηκε από το δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και την γ.γ. της Καλλιπάτειρας και πρόεδρο της εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία Ιωάννα Καρυοφύλλη. Κάλεσε μάλιστα- συγκινώντας άπαντες- τα παιδιά με αναπηρία να μην μένουν καθηλωμένα στο σπίτι αλλά να στραφούν στον αθλητισμό, καθώς και τον κόσμο να παρακολουθεί τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Τέλος, τιμήθηκε ο εντατικολόγος και υπέρμαχος της δωρεάς οργάνων Ανδρέας Ηλιάδης, του οποίου το βραβείο παρέλαβε ο Χαράλαμπος Μπονάνος, ως αναπληρωτής περιφερειάρχης, αναφερόμενος στην προσφορά του. Για το γνωστό επιστήμονα μίλησε και η πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Αννα Μαστοράκου. Εξτρα έπαθλο δόθηκε και στους περσινούς βραβευθέντες, φοιτητές ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ματίνα Γαλάνη και Κωνσταντίνο Παπαγεωργόπουλο για την εθελοντική ομάδα δοτών μυελού των οστών, Will you marrow me.