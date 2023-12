Έως και τις 24/12/2023 το Φεστιβάλ Palestine Lives στην Αθήνα

Η New Star και το Athens Palestine Film Festival πραγματοποιούν αυτές τις μέρες ένα διαφωτιστικό φεστιβάλ δίνοντας τροφή για σκέψη, το Palestine Lives.

Πρόκειται για επτά (7) ημέρες προβολών και διδασκαλίας με 11 συναρπαστικές ταινίες και παρουσιάσεις από 10 διακεκριμένους ομιλητές.

Αυτή η μοναδική πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση του διαλόγου, της κριτικής σκέψης και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη διεξαγωγή συζητήσεων και αλληλεγγύης με την Παλαιστίνη.

Το Palestine Lives ξεκίνησε στις 17/12 και διαρκεί έως και την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023.

Πραγματοποιείται στο Studio New Star Art Cinema στην οδό Σταυροπούλου 33 & Σπάρτης, πλατεία Αμερικής, στην Αθήνα.

Για την Πέμπτη 21/12 στις 21:15 είναι προγραμματισμένη η Θεματική Ενότητα: Αόρατη Παλαιστίνη: Ιστορίες αντίστασης και απόκρυψης.

Ομιλητές: Zakia Aqra, Senior editor at Centre for Mediterranean, Middle East and Islamic Studies (CEMMIS).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/12

19:15 Χαιρετισμοί Οργανώσεων Αλληλεγγύης

19: 30 Εισαγωγή στην ταινία

19:40 The Present

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Farah Nabulsi

20:00 The Gaza Fixer

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Al Jazeera English

20:50 Θεματική Ενότητα: Πρόσβαση, κινητικότητα και επιβίωση

Ομιλητές: Valentina Azarova, Academic researcher and Lawyer,

Ariadne Papagapitos, Impact Director at Lighthouse Reports

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12

19: 30 Εισαγωγή στην ταινία

19:40 In Vitro

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Søren Lind Larissa Sansour

20:10 Stitching Palestine

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Carol Mansour

21:30 Θεματική Ενότητα: Το πλαίσιο της Παλαιστίνης

Ομιλητές: Nikolas Kosmatopoulos

Assistant professor in the Department of Politics at the American University of Beirut, Βηρυτός.