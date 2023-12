Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ για τον Ράιαν Ο' Νιλ: "Είμαι πολύ λυπημένη, ήταν αστείος και γοητευτικός"

Η 81χρονη σήμερα ντίβα του Αμερικανικού σινεμά και της μουσικής Barbra Streisand με ανάρτηση της στο Instagram, αναφέρθηκε με συγκινητικά λόγια στον αλλοτινό συμπρωταγωνιστή της, στο «What's Up, Doc?», Ryan O'Neal, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 8 Δεκεμβρίου 2023 στα 82 του χρόνια.

«Είμαι πολύ λυπημένη με τα νέα ότι πέθανε ο Ryan O’Neal. Κάναμε μαζί 2 ταινίες, τα φιλμ "What’s Up, Doc?" και "The Main Event". Ήταν αστείος και γοητευτικός και θα τον θυμάμαι πάντα», έγραψε η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία αξίζει να αναφερθεί πως στο πολυσέλιδο memoir της που κυκλοφόρησε αρχές Νοεμβρίου, αναφέρεται στη συνεργασία της με τον Ράιαν Ο’ Νιλ καθώς και σε κάποια απρόοπτα από τα γυρίσματα όπως στο «What's Up, Doc?» όπου στη σκηνή που η Στρέιζαντ ήταν στην μπανιέρα, ο Ράιαν Ο’ Νιλ μένει έκπληκτος βλέποντας την και πέφτει αλλά το πέσιμο του έγινε κάπως άτσαλα με συνέπεια να χτυπήσει στη μέση του και μετά να κάνει εγχείρηση!

Το "What’s Up, Doc? – Μία τρελή, τρελή καταδίωξη", μία screwball κωμωδία πρωτοπροβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1972, και άρεσε τόσο στους κριτικούς όσο και στο κοινό, καταφέρνοντας να γίνει η 3η εμπορικότερη ταινία εκείνης της χρονιάς πίσω από τον «Νονό» και το «Poseidon Adventure».

Η Στρέιζαντ και ο Ράιαν Ο’ Νιλ που ήταν και ζευγάρι στη ζωή για ένα μικρό διάστημα στις αρχές των 70ς ξαναέσμιξαν επαγγελματικά το 1979 στο φιλμ «The Main Event», μία ρομαντική κομεντί όπου ο Ο’ Νιλ υποδύθηκε έναν μποξέρ. Στο σάιτ του people.com, διαβάσαμε πως στο memoir της, My Name Is Barbra, η Streisand αποκάλυψε πως η ίδια και ο O’Neal πρωτοσυναντήθηκαν το 1970, σ’ ένα dinner party κοινού τους φίλου. Ο Ο’ Νιλ ήταν καλεσμένος της θρυλικής Χολυγουντιανής ατζέντισσας Sue Mengers (ήταν για πολλά χρόνια η ατζέντισσα της Streisand) και όπως αφηγείται η Μπάρμπρα, ο Ράιαν Ο’ Νιλ, φρέσκος τότε από την μεγάλη επιτυχία του μελοδραματικού φιλμ «Love Story», “την γοήτευσε και ζήτησε το τηλέφωνο της”.