Βήχας: Τα Καλύτερα Φυσικά Φάρμακα και Συμβουλές για Γρήγορη Ανακούφιση

Δε χωράει αμφιβολία ότι ο επίμονος βήχας μπορεί να γίνει πολύ ενοχλητικός. Θα μπορούσαμε να πούμε πως σε πολλές περιπτώσεις γίνεται εώς και ανυπόφορος και μας αποσπά από την καθημερινότητα μας. Ο πιο σωστός τρόπος αντιμετώπισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αιτία που προκαλεί τον βήχα. Όλοι θα ψάξουμε μια φυσική λύση για τον βήχα του κοινού κρυολογήματος, με σκοπό να μην επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα εξετάσουμε 5 φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης που γνωρίζουμε πως βοηθούν στην καταπολέμηση του βήχα.

5 Φυσικοί Τρόποι Αντιμετώπισης του Βήχα

Πάμε να δούμε λίγο πιο κάτω μερικούς φυσικούς τρόπους για την αντιμετωπιση βηχα. Ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να ανακάμψει χωρίς να τον επιβαρύνουμε με υπέρογκη χρήση φαρμάκων.

1. Επίσκεψη στο Φαρμακείο

Η επίσκεψη στο φαρμακείο θεωρείται ο καλύτερος τρόπος πρόληψης για οποιοδήποτε σύμπτωμα αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα ο φαρμακοποιός θα μπορέσει να προτείνει ένα φάρμακο για τον βήχα το οποίο θα μπορεί να σας ανακουφίσει από τα συμπτώματα.

Υπάρχουν πολλά αποχρεμπτικά σιρόπια τα οποία που μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση στο σύμπτωμα του βήχα. Τα σιρόπια για την αντιμετώπισή του βήχα τα βρίσκουμε σε προσιτές τιμές και αποτελούν μια καλή λύση στο πρόβλημα μάς.

Το σιρόπι για το βήχα θα πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να καταναλώνεται σύμφωνα με τη δοσολογία που αναγράφεται στη συσκευασία ή ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού μας. Στην περίπτωση που ο βήχας επιμένει ή συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως πυρετό, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

2. Η Δύναμη της Βιταμίνης C

Η βιταμίνη C συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν μείωση των συμπτωμάτων της γρίπης και του κρυολογήματος μετά τη λήψη βιταμίνης C.

Επιπρόσθετα, η βιταμίνη C συνεισφέρει σημαντικά και στην αποτροπή, την πρόληψη δηλαδή, της γρίπης, του κρυολογήματος και στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος γενικότερα.

3. Το Τσάι ως Τρόπος Αντιμετώπισης

Το τσάι γενικά έχει μαλακτικές ιδιότητες και ανακουφίζουν τον ερεθισμένο λαιμό. Θυμάρι, μέντα, χαμομήλι, τζίντζερ ή φασκόμηλο. Το τσάι είναι ένας ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης του βήχα. Μπορείτε να φτιάξετε συνδυασμούς ή ακόμα να φτιάξετε ένα αφέψημα που να περιέχει λίγο από όλα! Μπορείτε να προσθέσετε λίγο λεμόνι και μια κουταλιά του γλυκού μέλι. Το μέλι είναι γνωστό ότι μαλακώνει το λαιμό και μετριάζει το βήχα. Το λεμόνι έχει αντισηπτικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών συστατικών δημιουργεί ένα διάλυμα που καταπολεμά μικρόβια.

Συστατικά όπως το τζίντζερ περιέχουν αποδεδειγμένα αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και λειτουργούν ως καθαριστικό ενώ βοηθούν και στον μετριασμό του έντονου και επίμονου βήχα.

4. Η Αποφυγή του Καπνίσματος

Είναι γνωστό πως το κάπνισμα βλάπτει τους αεραγωγούς και μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στο αναπνευστικό μας σύστημα. Μειώνει την αποδοτικότητα στη λειτουργία των πνευμόνων και επιδεινώνει γενικότερα την ποιότητα ζωής.

Ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί τον βήχα για να ξεφορτωθεί τις τοξίνες που αναπνέουμε όταν καπνίζουμε. Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν είναι τυχαίο πως συστήνεται να αποφεύγουμε το κάπνισμα.

5. Αλατόνερο και Υγρά

Κατά τη διάρκεια των συμπτωμάτων ενός κρυολογήματος, και ειδικά όταν βήχουμε, είναι πάντα καλό να πίνουμε πολλά υγρά. Τα υγρά διατηρούν τον οργανισμό μας ενυδατωμένο και αραιώνουν τη βλέννα.

Η γαργάρα με αλατόνερο μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αραίωση της πυκνής βλέννας και να μειώσει τα βακτήρια στο στόμα και τον λαιμό. Ενώ η γεύση του μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα θελκτική, η βοήθεια του αλατόνερου είναι αδιαπραγμάτευτη.

Συμπερασματικά

Εν κατακλείδι, οι παραπάνω τρόποι μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από τον βήχα. Το τσάι, η κατανάλωση υγρών και η βιταμίνη C είναι επίσης έξυπνοι τρόποι πρόληψης.

Παρόλα αυτά αν ο βήχας συνεχίζει να σας ταλαιπωρεί μια επίσκεψη στον γιατρό είναι επιβεβλημένη. Ο βήχας μπορεί να είναι μόνο ένα σύμπτωμα. Ίσως και να χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση της αιτίας που τον προκαλεί.

Βασικό είναι η σωστή διατροφή, άσκηση και η ένταξη των φρούτων στη διατροφή μας για γενικότερη ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ.