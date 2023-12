Guardian: Ψήφισε ως καλύτερο τραγούδι του 2023 το «American Whore» της Λάνα ντελ Ρέι

H 38χρονη Ελίζαμπεθ Γούλριτζ Γκραντ, γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα Λάνα Ντελ Ρέι, «έσκισε» τη φετινή χρονιά.

Σύμφωνα με τον Guardian και την ψηφοφορία των συντακτών του, η αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ποιήτρια κυκλοφορησε το καλύτερο τραγούδι του 2023. Πρόκειται για το A&W- American Whore, δηλαδή το σινγκλ του ένατου άλμπουμ της Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Το κομμάτι, το οποίο διαρκεί επτά λεπτά και 13 δευτερόλεπτα, έχει γραφτεί με την βοήθεια του Jack Antonoff των Bleachers.

«Call ’em up, come in to my bedroom / Ended up, we fuck on the hotel floor / It’s not about having someone to love me anymore / This is the experience of being an American whore», τραγουδάει η Λάνα νοσταλικά με την συνοδεία πιάνου. Αίσθηση είχε κάνει μάλιστα η αποκαλυπτική φωτογράφιση που είχε κάνει για το λανσάρισμα. Είχε ποζάρει γυμνή, με το στήθος να καλύπτεται από τα μακριά μαλλιά της και έντονο κόκκινο κραγιόν.